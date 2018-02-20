video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 فبراير 2018 06:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مساعد وزير الداخلية لرجال الشرطة: تعاملوا مع كل المواقف بضبط النفس

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 11:39 م
مساعد وزير الداخلية لرجال الشرطة: تعاملوا مع كل المواقف بضبط النفس جانب من الدورة التدريبية


كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق

انعقدت الدورة التدريبية الثالثة والثلاثون لتنمية مهارات الأفراد والعاملين المدنيين بشرطة النقل والمواصلات، وتم طرح رؤية إعداد برنامج دورة تدريبية بالتنسيق مع مصلحة التدريب وكلية التدريب والتنمية، لتنمية مهارات الأفراد والعاملين المدنيين فى مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية والقيم المهنية السلوكية بصورة دورية لحصول كافة الأفراد والعاملين المدنيين على الدورة، حيث أعدت دراسة بآليات وإجراءات تنفيذية لمعالجة أساليب تأهيل افراد الشرطة فى التعامل مع المواطنين نظرا لتزايد التحديات الأمنية.

 

وعقب انتهاء الدورة القى اللواء قاسم حسين –مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات كلمة أشار خلالها باهتمام قيادات الوزارة بتلك الدورات لرفع الكفاءة والتأهيل الجيد وثقل الخبرات للأفراد والمدنيين مما ينعكس إيجابياً لصالح العمل مشيداً بانضباط الأفراد والمدنيين خلال فعاليات الدورة منوهاً إلى أهمية التواصل بين كافة القيادات – والمرؤوسين مشدداً على أهمية تحقيق أكبر استفادة من اللقاءات بالدورة.

 

وأكد مساعد وزير الداخلية أنه لا فرق بين الفرد العسكرى والموظف المدنى وضرورة العمل بروح الفريق الواحد وصولا لتحقيق الأهداف الأمنية المرجوة. ونبه مساعد وزير الداخلية على أهمية الظهور بالمظهر الانضباطى اللائق وتفعيل كافة إجراءات الأمن الشخصى وحسن معاملة المواطنين، وضرورة ضبط النفس والكياسة فى مختلف المواقف وبذل المزيد من الجهود فى ظل التحديات الأمنية الجارية على الساحة الداخلية مستعرضاً الأوجه المختلفة للخدمات الصحية ـ الاجتماعيةالتى تقدمها الوزارة للأفراد والمدنيين.

 

وأعرب المشاركين بتلك الدورة من المتلقيين على إيجابية المحاضرات ودورها فى زيادة مدى إدراكهم لبعض الأحداث الداخلية والخارجية ومساعدتهم فى التغلب على الضغوط والمشاكل اليومية المصاحبة للعمل فضلاً عن ايجابياتها فى ثقل معلوماتهم بشتى العلوم القانونية – الاجتماعية – الإنسانية، وبعد انتهاء الدورة تم عقد اختبارات للدارسين وتكرم أوائل الدورة التدريبية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية برد الجنسية المصرية لـ13 شخصا

وزارة الداخلية تستجيب لـ"ست الحسن" وتضبط 179 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

صور.. محافظ مطروح يشيد بدور الشرطة خلال استقبال مساعد وزير الداخلية لغرب الدلتا

الداخلية

دورات تدريبية

حوادث

شرطة النقل والمواصلات

وزارة الداخلية



لا تفوتك
جميلة بوحيرد من أسوان: أعشق تراب مصر والشعب المصرى والجزائرى نسيج واحد

جميلة بوحيرد من أسوان: أعشق تراب مصر والشعب المصرى والجزائرى نسيج واحد

الأهلى يُجهز 4 بدائل تحسباً لرحيل عبد الله السعيد.. الأحمر يتعاقد مع محمد فخرى.. عبد الحفيظ يعلن عودة ناصر ماهر.. البدرى مُعجب بـ"أفشة إنبي" وتجديد مفاوضات ضم كيجان دوللى

الأهلى يُجهز 4 بدائل تحسباً لرحيل عبد الله السعيد.. الأحمر يتعاقد مع محمد فخرى.. عبد الحفيظ يعلن عودة ناصر ماهر.. البدرى مُعجب بـ"أفشة إنبي" وتجديد مفاوضات ضم كيجان دوللى

بيل جيتس عكس كل الناس.. ثانى أغنى رجل فى العالم يدفع ضرائب بقيمة 10 مليارات دولار ويرغب فى دفع المزيد.. مؤسس مايكروسوفت يطالب الحكومة الأمريكية بفرض ضرائب ضخمة على أثرياء المجتمع لصالح الطبقة المتوسطة والعامة

بيل جيتس عكس كل الناس.. ثانى أغنى رجل فى العالم يدفع ضرائب بقيمة 10 مليارات دولار ويرغب فى دفع المزيد.. مؤسس مايكروسوفت يطالب الحكومة الأمريكية بفرض ضرائب ضخمة على أثرياء المجتمع لصالح الطبقة المتوسطة والعامة

ميزة جديدة بجوجل كروم عبر هواتف أندرويد لتقليل حجم عناوين URL

ميزة جديدة بجوجل كروم عبر هواتف أندرويد لتقليل حجم عناوين URL

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة