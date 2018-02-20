مساعد وزير الداخلية لرجال الشرطة: تعاملوا مع كل المواقف بضبط النفس

كتب محمود عبد الراضى

انعقدت الدورة التدريبية الثالثة والثلاثون لتنمية مهارات الأفراد والعاملين المدنيين بشرطة النقل والمواصلات، وتم طرح رؤية إعداد برنامج دورة تدريبية بالتنسيق مع مصلحة التدريب وكلية التدريب والتنمية، لتنمية مهارات الأفراد والعاملين المدنيين فى مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية والقيم المهنية السلوكية بصورة دورية لحصول كافة الأفراد والعاملين المدنيين على الدورة، حيث أعدت دراسة بآليات وإجراءات تنفيذية لمعالجة أساليب تأهيل افراد الشرطة فى التعامل مع المواطنين نظرا لتزايد التحديات الأمنية.

وعقب انتهاء الدورة القى اللواء قاسم حسين –مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات كلمة أشار خلالها باهتمام قيادات الوزارة بتلك الدورات لرفع الكفاءة والتأهيل الجيد وثقل الخبرات للأفراد والمدنيين مما ينعكس إيجابياً لصالح العمل مشيداً بانضباط الأفراد والمدنيين خلال فعاليات الدورة منوهاً إلى أهمية التواصل بين كافة القيادات – والمرؤوسين مشدداً على أهمية تحقيق أكبر استفادة من اللقاءات بالدورة.

وأكد مساعد وزير الداخلية أنه لا فرق بين الفرد العسكرى والموظف المدنى وضرورة العمل بروح الفريق الواحد وصولا لتحقيق الأهداف الأمنية المرجوة. ونبه مساعد وزير الداخلية على أهمية الظهور بالمظهر الانضباطى اللائق وتفعيل كافة إجراءات الأمن الشخصى وحسن معاملة المواطنين، وضرورة ضبط النفس والكياسة فى مختلف المواقف وبذل المزيد من الجهود فى ظل التحديات الأمنية الجارية على الساحة الداخلية مستعرضاً الأوجه المختلفة للخدمات الصحية ـ الاجتماعية" التى تقدمها الوزارة للأفراد والمدنيين.

وأعرب المشاركين بتلك الدورة من المتلقيين على إيجابية المحاضرات ودورها فى زيادة مدى إدراكهم لبعض الأحداث الداخلية والخارجية ومساعدتهم فى التغلب على الضغوط والمشاكل اليومية المصاحبة للعمل فضلاً عن ايجابياتها فى ثقل معلوماتهم بشتى العلوم القانونية – الاجتماعية – الإنسانية، وبعد انتهاء الدورة تم عقد اختبارات للدارسين وتكرم أوائل الدورة التدريبية.