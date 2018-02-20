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مساعد محافظ كفر الشيخ يحيل 13 موظفا للتحقيق

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 08:12 م
مساعد محافظ كفر الشيخ يحيل 13 موظفا للتحقيق اللواء حمدى محمود الحشاش مساعد محافظ كفر الشيخ


كفر الشيخ – محمد سليمان
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قرر اللواء حمدى محمود الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب، ورئيس مركز ومدينة دسوق، إحالة 13 موظفا للتحقيق بالوحدة الصحية والجمعية الزراعية بقرية العجوزين، خلال جولته المفاجئة لمتابعة سير العمل بها، وتفقد بعض شوارع القرية للوقوف على مستوى النظافة، والاستماع لمطالب الأهالى.

 وقال الحشاش لـ"اليوم السابع"، إن الهدف من جولاته المفاجئة على المصالح الحكومية بالقرى للوقوف على مدى التزام العاملين بالقرية والمصالح الخدمية بها، وقياس معدل الأداء الإدارى وحالة الانضباط بالمؤسسات التنفيذية.

 تبين أن 3 موظفين بالوحدة الصحية بالعجوزين تغيبوا عن العمل و5 موظفين انصرفوا بدون إذن، وتغيب 5 موظفين بالجمعية الزراعية عن العمل فقررت إحالتهم للتحقيق، ولاحظ "الحشاش"عدم تغيب الموظفين فى وحدة التضامن الإجتماعى، والوحدة البيطرية، ومركز الشباب.

 

 


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