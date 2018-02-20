مسئول: من المحتمل مشاركة كوريا الشمالية فى استضافة الألعاب الآسيوية مع الجنوب

مسئول: من المحتمل مشاركة كوريا الشمالية فى استضافة الألعاب الآسيوية مع الجنوبالثلاثاء، 20 فبراير 2018 07:29 ص
زعيم كوريا الشمالية
رويترز
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نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء نقلا عن مسؤول كورى شمالى قوله اليوم الثلاثاء إن من المحتمل أن تشارك كوريا الشمالية فى استضافة الألعاب الأولمبية الشتوية الآسيوية لعام 2021 مع كوريا الجنوبية.
وقال تشانج أونج مندوب كوريا الشمالية لدى اللجنة الأولمبية إن بيونجيانج قد تخصص منتجع ماسيكريونج للتزلج لاستضافة الألعاب.
جاءت تصريحات المندوب الكورى الشمالى بعد أيام قليلة من قول حاكم إقليمى فى كوريا الجنوبية إن إقليم جانجون الذى يستضيف دورة بيونجتشانج للألعاب الأولمبية الشتوية الحالية لعام 2018 يبحث اقتراحا بالمشاركة فى استضافة الألعاب الشتوية الآسيوية لعام 2021.
ولم يتحدد بعد اسم المدينة التى ستستضيف دورة 2021.
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