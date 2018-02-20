"مرور الأقصر" ينجح فى ضبط سيارة مهربة جمركياً





الأقصر - أحمد مرعى

تمكنت إدارة مرور الأقصر، اليوم الثلاثاء، من ضبط سيارة ملاكى مهربة من الجماركَ، وذلك أثناء مرورهم فى حملة انضباطية بشارع التليفزيون وسط المدينة، وذلك بناء على توجيهات اللواء عصام الحملى، مساعد أول وزير داخلية لمنطقة جنوب الصعيد، بضرورة التصدى لكافة أنواع الجريمة وضبط الخارجين عن القانون.

كان قد تلقى اللواء مصطفى صلاح الدين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا بالواقعة من العميد محمد صلاح مدير مرور الأقصر، حيث إنه لدى مرور الرائد مصطفى مهران رئيس مباحث المرور، والنقيب إسماعيل محمود من ضباط مرور الأقصر، فى الحملة بشارع التلفزيون، اشتبه فى سيارة ملاكى قنا قيادة المدعو ك. م .أ "35 سنة" سائق ومقيم بمحافظة قنا.

وبالكشف علي اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة بالإدارة العامة للمرور، تبين أن السيارة بها تلاعب فنى بأرقام الشاسيه والموتور ويشتبه فى كون السيارة مهربة جمركياً ودخول البلاد بطريقة غير مشروعة أو من متحصلات جرائم السرقة. تم التحفظ على السيارة بديوان إدارة المرور، تحرر عن ذلك محضر رقم 1629 إدارى قسم الأقصر.