video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 فبراير 2018 09:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"مرور الأقصر" ينجح فى ضبط سيارة مهربة جمركياً

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 11:27 م
"مرور الأقصر" ينجح فى ضبط سيارة مهربة جمركياً السيارة المضبوطة


الأقصر - أحمد مرعى
إضافة تعليق

تمكنت إدارة مرور الأقصر، اليوم الثلاثاء، من ضبط سيارة ملاكى مهربة من الجماركَ، وذلك أثناء مرورهم فى حملة انضباطية بشارع التليفزيون وسط المدينة، وذلك بناء على توجيهات اللواء عصام الحملى، مساعد أول وزير داخلية لمنطقة جنوب الصعيد، بضرورة التصدى لكافة أنواع الجريمة وضبط الخارجين عن القانون.
 
كان قد تلقى اللواء مصطفى صلاح الدين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا بالواقعة من العميد محمد صلاح مدير مرور الأقصر، حيث إنه لدى مرور الرائد مصطفى مهران رئيس مباحث المرور، والنقيب إسماعيل محمود من ضباط مرور الأقصر، فى الحملة بشارع التلفزيون، اشتبه فى سيارة ملاكى  قنا قيادة المدعو ك. م .أ "35 سنة" سائق ومقيم بمحافظة قنا.
 
وبالكشف علي اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة بالإدارة العامة للمرور، تبين أن السيارة بها تلاعب فنى بأرقام الشاسيه والموتور ويشتبه فى كون السيارة مهربة جمركياً ودخول البلاد بطريقة غير مشروعة أو من متحصلات جرائم السرقة. تم التحفظ على السيارة بديوان إدارة المرور، تحرر عن ذلك محضر رقم 1629 إدارى قسم الأقصر.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. حملة أمنية مكبرة بشوارع الأقصر وضبط حالة تحرش وتحرير محاضر مخالفات

الاقصر

اخبار الاقصر

ضبط سيارة مهربة جمركيا بالاقصر

اخبار مصر

مرور الاقصر

اخبار المحافظات



لا تفوتك
جميلة بوحيرد من أسوان: أعشق تراب مصر والشعب المصرى والجزائرى نسيج واحد

جميلة بوحيرد من أسوان: أعشق تراب مصر والشعب المصرى والجزائرى نسيج واحد

الأهلى يُجهز 4 بدائل تحسباً لرحيل عبد الله السعيد.. الأحمر يتعاقد مع محمد فخرى.. عبد الحفيظ يعلن عودة ناصر ماهر.. البدرى مُعجب بـ"أفشة إنبي" وتجديد مفاوضات ضم كيجان دوللى

الأهلى يُجهز 4 بدائل تحسباً لرحيل عبد الله السعيد.. الأحمر يتعاقد مع محمد فخرى.. عبد الحفيظ يعلن عودة ناصر ماهر.. البدرى مُعجب بـ"أفشة إنبي" وتجديد مفاوضات ضم كيجان دوللى

بيل جيتس عكس كل الناس.. ثانى أغنى رجل فى العالم يدفع ضرائب بقيمة 10 مليارات دولار ويرغب فى دفع المزيد.. مؤسس مايكروسوفت يطالب الحكومة الأمريكية بفرض ضرائب ضخمة على أثرياء المجتمع لصالح الطبقة المتوسطة والعامة

بيل جيتس عكس كل الناس.. ثانى أغنى رجل فى العالم يدفع ضرائب بقيمة 10 مليارات دولار ويرغب فى دفع المزيد.. مؤسس مايكروسوفت يطالب الحكومة الأمريكية بفرض ضرائب ضخمة على أثرياء المجتمع لصالح الطبقة المتوسطة والعامة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة