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مدير أمن القاهرة يوجه بنشر أوناش لرفع سيارات الصف الثانى لمنع الزحام

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 04:08 م
مدير أمن القاهرة يوجه بنشر أوناش لرفع سيارات الصف الثانى لمنع الزحام أوناش مرورية - أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة، من انتشار الخدمات بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، وتم الدفع بالأوناش لرفع سيارات الصف الثانى، لتيسير الحركة المرورية، وكذلك الدفع بسيارات لمواجهة أى أعطال أو مصادمات تعرقل الحركة المرورية، فضلا عن العمل على رصد كافة المخالفين، واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.

وتفقد اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، الخدمات المرورية على مستوى كافة المحاور والميادين، كما حث رجال المرور على رفع سيارات الصف الثانى، والسيارات المخالفة لقواعد المرور، والعمل على عدم عرقلة الحركة المرورية تحت أى ظرف، وبذل أقصى الجهود نحو تيسير الحركة المرورية للمواطنين.

فيما تشهد جميع محاور وميادين محافظة القاهرة، خلال الفترة المسائية، معدلات سير عادية على كافة المحاور على مستوى المدينة، وجميع الطرق تعمل بصورة طبيعية وسيولة مرورية على كافة المحاور والميادين، وسط تدعيم الخدمات المرورية على كافة الطرق، لملاحظة حركة السيارات.

 

 


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