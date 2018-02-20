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مديرية "رياضة كفر الشيخ" تنظم ندوة عن التطوع وأثره فى الانتماء لدى الطلاب

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 08:47 م
مديرية "رياضة كفر الشيخ" تنظم ندوة عن التطوع وأثره فى الانتماء لدى الطلاب ندوة تعليم فن الحياة بكفر الشيخ


كفر الشيخ – محمد سليمان
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نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، دورة تنمية بشرية لعضوات أندية الفتاة بعنوان "تعالوا نتعلم فن الحياة"، حاضر فيها مدربون متخصصون، بإشراف محمد عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة، وحضر أحمد مصطفى وكيل المديرية، وهشام غانم مدير إدارة التدريب.

 

ونظم معهد فتيات الحامول بندوة عنوان "التطوع وأثرة على زيادة الانتماء لدى الطلاب"، وتضمنت الندوة عروضًا لبعض الأنشطة الذى شارك فيها الطالبات وفى نهاية المسابقة تم توزيع شهادات تقدير على الطالبات المتفوقات.

 

 قال محمد عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة، لـ"اليوم السابع"،إن المديرية حريصة على عقد الندوات المتعددة وعقد دورات للتنمية البشرية، لزيادة معلومات الشباب والفتيات، وثقل مواهبهم، وكيفية التعامل مع الأحداث اليومية.

 

1- تعليم فن الحياة بندوة بكفر الشيخ (1)
تعليم فن الحياة بندوة بكفر الشيخ 

 

2-مسابقة التوجية والإرشاد الجمعي بمعهد فتيات الحامول (1)
مسابقة التوجية والإرشاد الجمعي بمعهد فتيات الحامول

 


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