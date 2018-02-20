محافظ كفرالشيخ يوجه بتكثيف المرور ومتابعة فصول محو الأمية بالقرى ويعد بإقامة مشروعات للدراسين





كفر الشيخ – محمد سليمان

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، إن الحملة القومية لمحو الأمية بمحافظة كفرالشيخ، انطلقت فى يناير الماضى لمواجهة الأمية بجميع قرى ونجوع ومدن المحافظة بداية من الأول من يناير 2018، وتنتهى فى 31 ديسمبر 2018 وتستهدف محو الأمية فى العزب والقرى والمدن، وذلك من خلال فريق عمل من الشباب معد إعدادًا جيدًا لتنفيذ البرنامج، على أن يتم تقييم البرنامج كل ثلاثة أشهر لتلافى السلبيات مع تقديم مكافآت وحوافز للمعلمين فى الحملة، وذلك بمشاركة جميع الجهات من التربية والتعليم، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وجامعة كفرالشيخ، والشباب والرياضة، والأوقاف، والتضامن الاجتماعى، والمجلس القومى للمرأة، وصندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والزراعة، والجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى، وشباب محافظة كفرالشيخ، والوحدات المحلية بالمراكز والمدن، تحت شعار " كفر الشيخ بلا أمية فى نهاية عام 2018" .

وأضاف محافظ كفرالشيخ، في بيان له ، أن مدارس التربية والتعليم والفصل الواحد والتعليم المجتعى، والجمعيات الزراعية ومراكز الشباب، والأوقاف، الدارسين، فتحت أبوابها لإستقبال الدارسين بداية من يناير 2018 حتى ديسمبر 2018، من المدن والقرى، وان مواعيد الدراسة خلال فصل الشتاء من الساعة 5 الى 8 مساءً ، ومن الساعة 6 الى 9 خلال فصل الصيف، مع تكثيف الرقابة والمرر اليومى وغرفة عمليات رئيسية بالمحافظة لمتابعة سير أعمال الحملة لخدمة أهالينا بكفرالشيخ.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن جميع اللجان الاشرافية المشكلة من الوحدات المحلية، والتربية والتعليم، وديوان عام المحافظة تقوم بالمرور اليومى على مقرات محو الأمية بالقرى والنجوع لمتابعة انتظام سير برنامج محو الأمية، وضمان توفير الاحتياجات اللازمة لتنفيذ المشروع.

وتابع محافظ كفرالشيخ، سيتم بحث حالة الدارسين اجتماعيا فضلاً عن دراسة مقترح بتقديم مشروع ممول بقرض من صندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتناسب مع مهنة الدارس وبيئة العمل مع تقديم ميزات نسبية للتيسير في السداد، وتقديم دراسة الجدوى للمشروع وتدريبه على طرق الإنتاج ومساعدته في التسويق وإقامة معارض لهم بالمجان وذلك لدعم الاقتصاد القومى المبنى على تنوع المشروعات الصناعية الصغيرة بجانب التدريب على الصناعات الحرفية بالتعاون مع الجهات المتخصصة والمتقدمة في هذا المجال.

ودعا محافظ كفر الشيخ، وسائل الإعلام للمساعدة بتوعية المواطنين بهذا المشروع القومى الذى يهدف إلى بناء الشخصية ودعم المعرفة وحماية هذه الفئة من المجتمع، لافتا ان الهدف من الحملة القومية لمحو الأمية هي التعلم والمعرفة ومحارفة الفكر المتطرف والإرهاب وبناء مجتمع متعلم واعى ورد الجميل لمن لهم حق علينا فى التعلم وحمايتهم اجتماعيًا وتنميتهم بمهارات المعرفة والتعلم، حيث ان التعليم حق دستورى تكفلة الدولة للجميع .

جاء ذلك خلال اجتماع اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، بالقيادات التنفيذية بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية بحضور المهندس راضى امين السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام المساعد، واللواء شكرى الجندى، عضو مجلس النواب، ومساعدى المحافظ ورؤساء المراكز والمدن، وعدد من القيادات التنفيذية .