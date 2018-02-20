محافظ شمال سيناء يتفقد مستشفى العريش العام





شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء الليلة فى بيان لها، أن اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء تفقد مستشفى العريش العام، والتقى الأطباء من 4 جامعات مصرية المنتدبين ضمن بروتوكول التعاون الطبى فى مستشفى العريش العام.

وأعرب محافظ شمال سيناء خلال اللقاء عن تقديره التام لجهودهم فى العمل بمستشفى العريش العام وعددهم 14 طبيبا وأستاذا جامعيا من جامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة؛ وتفقد المحافظ خلال جولته بمستشفى العريش مبنى العيادات الخارجية.

وصرح المحافظ خلال جولته بأنه تم تنسيق دخول 6 شاحنات خضروات إلى شمال سيناء، مضيفا أنه تم التنسيق وعودة فريق أشبال الكاراتيه الذين شاركوا فى بطولة الإسكندرية بعد أن تعذر وصولهم لإغلاق الطرق.