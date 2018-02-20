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محافظ دمياط يفتتح غدا أول مصنع لإنتاج الأثاث تابع لوزارة التضامن الاجتماعى

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 07:27 ص
محافظ دمياط يفتتح غدا أول مصنع لإنتاج الأثاث تابع لوزارة التضامن الاجتماعى الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط


دمياط-معتز الشربينى
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يفتتح الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، غدا الأربعاء، أول مصنع لإنتاج الأثاث بدمياط تابع لوزراة التضامن الاجتماعى بحضور النائب محمد الزينى رئيس الغرفة التجارية بدمياط، وحسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بدمياط، ووائل العاصى مدير فرع جهاز المشروعات بدمياط. 

 

وقال أحمد شبكة مسئول العلاقات العامة بالمصنع، لـ "اليوم السابع" إن المصنع عبارة عن تعاون 50 شركة من العاملين بصناعة الأثاث فى تكتل واحد وتحت إدارة واحدة وبفكر تسويقى عالمى وأحدث التصميمات والموديلات الحديثة فى جميع المنتجات الخشبية منها المواد الخام الطبيعية ومنها المواد الخام المصنعة وهو تحت مسمى الجمعية التعاونية الإنتاجية لتصنيع وتوريد الأثاث واستيراد المواد الخام بدمياط، وذلك بهدف وضع خطة عمل شاملة تخدم الصانع والتاجر والمستهلك. وتدعم الدولة من خلال قانون التعاون الإنتاجى، مشيرا إلى أن هذا الكيان مشهر برقم 797 لسنة 2017 تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى.

 

وأضاف محمود البربير أحد مؤسسى الجمعية، أنه سبق لأعضاء الجمعية لقاء الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط الذى وعد بتقديم كل العون والمساعدة للجمعية والتواصل والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مؤكدا على أن الجمعية تعد مثالا جيد لجميع صناع الأثاث لعمل جمعيات وكيانات لها أفكار ورؤى مشابهة حيث تعهد بدعم أى كيانات أو مؤسسات لدعم وتطوير صناعة الأثاث .


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