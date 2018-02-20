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محافظ الدقهلية يوجه بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص ومشروعات صغيرة لمواطنين

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 07:23 م
محافظ الدقهلية يوجه بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص ومشروعات صغيرة لمواطنين الدكتور أحمد الشعراوى - محافظ الدقهلية


الدقهلية شريف الديب
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وجه الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، مسئولة قسم الحالات الإنسانية بالمحافظة بضرورة المتابعة المستمرة لكافة الحالات الإنسانية وتلبية كافة مطالبهم والتنسيق مع كافة الجهات المختصة للعمل على حل كافة المشاكل التى تواجههم، لتوفير سبل الرعاية الصحية وصرف معاشات ضمانية من أجل رفع المعاناة عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم.

 

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعى للمحافظ، بالمواطنين بمكتبه بحضور المهندس مختار الخولى، وكيل الوزارة السكرتير المساعد، حيث تم استعراض ومناقشة شكاوى ومطالب 23 مواطنا بمراكز المحافظة منها ما يتعلق بمشكلات عامه وأخرى فردية.

 

وكلف محافظ الدقهلية، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين إقامة منفذ بيع دواجن وبيض على نفقة مجلس المدينة لإحدى المواطنين من قرية الحجايزة، حيث أنه أصيب بشلل نصفى إثر تعرضه لحادث، موجهًا مديرة إدارة التنمية البشرية، توفير كرسى متحرك وتزويد المنفذ بالثلاجات والأدوات اللازمة، كما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، لصرف مبلغ مالى لتزويد المنفذ بالبضاعة المطلوبة، موجها مديرية الشئون الصحية، سرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعلاجه على نفقة الدولة والمتابعة المستمرة لحالته الصحية.

 

وبحث الشعراوى، طلب أحد المواطنين من قرية الدنابيق التابعة لمركز ومدينة المنصورة والذى يعانى من ضعف فى الأعصاب، موجهًا مديرية الصحة بالمتابعة المستمرة لحالاته الصحية وصرف العلاج اللازم له، كما وجه مديرية التضامن الاجتماعى، صرف معاش شهرى مساعدة له على مصاريف المعيشة، كما ووجه بدراسة طلب إحدى المواطنات من مركز ومدينة المنزلة لتوفير وحدة سكنية نظرا لظروفها الصحية والاجتماعية.

 

وفى السياق ذاته وافق محافظ الدقهلية، على توفير فرص عمل بالقطاع الخاص وتنفيذ مشروعات تنمية موارد ومعاشات ضمانية وتكافل وكرامة إضافة إلى توفير علاج ومساعدات اجتماعية لعدد من المواطنين لتوفير حياة كريمة لهم من خلال مديريات القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والصحة والإدارة العامة للتنمية البشرية.

 


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