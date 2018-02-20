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محافظ الدقهلية يكرم الطفلة "مريم" من ذوى القدرات الخاصة لحفظها القرآن

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 09:36 م
محافظ الدقهلية يكرم الطفلة "مريم" من ذوى القدرات الخاصة لحفظها القرآن الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية


الدقهلية شريف الديب
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كرم الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، الطفلة مريم زكى إبراهيم السيد، البالغة من العمر 13 عاما، من ذوى الاحتياجات الخاصة ابنة قرية الستامونى مركز بلقاس، وتحفظ القرآن الكريم كاملا.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، الطفلة اليوم بمكتبه، بحضور الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عبدالشافى حسانين رئيس قسم شئون القرآن الكريم بمديرية الأوقاف، الحاج زكى ابراهيم السيد، والد الطفلة المعجزة

واستمع محافظ الدقهلية، إلى قصة حياة الطفلة مريم من والدها وكيف استطاعت أن تحفظ القرآن الكريم كاملاً بالتجويد واسماء السور وارقام الصفحات والآيات، ووضح والدها انه اكتشف حفظها للقرآن الكريم وهى فى عمر سبع سنوات دون محفظ أو معلم.

وأجرى الشعراوي، ووكيل وزارة الاوقاف، ومدير شئون القرآن، اختباراً عملياً للطفلة فى سور وآيات القرآن الكريم حيث تستطيع الطفلة تلاوة واستكمال آيات وسور القرآن مجرد ذكر اوائل السور والآيات، ومعرفتها بالآيات المتشابهة، فضلاً عن معرفتها الدقيقة لأرقام الآيات والسور مجرد ذكرها.

ووجه محافظ الدقهلية، وكيل وزارة الاوقاف، لبذل كافة اوجه الرعاية والمساندة للطفلة واسرتها، مشيراً الى والدها قائلاً هذه نعمة كبيرة قد انعم الله عليك بها وبركة منه فعليك ان تحافظ عليها وتحسن رعايتها

وفى نهاية اللقاء أهدى الشعراوي، الطفلة مريم، ميدالية المحافظة تكريما وتشجيعاً لها، مؤكداً أن هذه الطفلة المعجزة فخر للمحافظة ولمصر والأمة العربية والاسلامية وتبرهن على صدق قول المولى عز وجل فى كتابه الكريم " إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ".

 


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