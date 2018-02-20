محافظ الاسكندرية : البترول تتحمل ٥٠٪؜ من تكاليف توصيل الغاز الطبيعي لبشائر الخير ٢ و ٣





الإسكندرية جاكلين منير

قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، أن وزارة البترول متمثلة في الشركة المصرية القابضة للغاز E Gaz ، تحملت فرق ٥٠٪؜ من تكاليف توصيل الغاز الطبيعي ، مساهمة منها في توصيل الغاز لمشروع التطوير الحضاري بشائر الخير ٢ و ٣ ، مشيدا بكافة الجهود المبذولة من قبل الوزارة والشركات التابعة لها لدعمها في تسهيل توصيل خدماتها للمشروعات القومية المنفذة في الفترة الحالية خاصة في مشروعات تطوير المناطق العشوائية .

و شدد " سلطان" فى بيان صادر اليوم على أهمية استكمال توصيل الغاز الطبيعي للعقارات والوحدات السكنية بمختلف أنحاء المحافظة لما يتميز به من العديد من المزايا أهمها التكلفة المناسبة وأمنه في الاستخدام مقارنة بالوسائل البديلة ، موضحا أن الإسكندرية بِها شركتين تقوم بتنفيذ مشروع توصيل الغاز بها ، وأن نسبة التغطية والتنفيذ بالمحافظة وصلت ل ٦٥٪؜ بنطاق المدينة .

على الصعيد ذاته أكد المحافظ على أن شركات الغاز من أكثر وأفضل الشركات التزاما برد الشئ لأصله عند توصيلها الغاز وتنفيذها لمشروعاته بأي منطقة أو شارع بالإسكندرية ، موضحا أن علينا العمل خلال الفترة القادمة لتكثيف توصيل الغاز الطبيعي للمناطق المتطرفة والبعيدة بالمدينة وتقديم أفضل الخدمات وتوفير سبل الرعاية الكاملة والمناسبة والدعم لها .

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ الْيَوْمَ لممثلي الشركة المصرية القابضة للغاز ، لتوقيع بروتوكول تعاون مع بنك التنمية الصناعية والعمال المصري والشركة الوطنية للغاز " ناتجاس " لرفع عدد الوحدات السكنية المستهدف تمويلها بواقع ١٢٠ ألف وحدة سكنية ليصبح إجمالي عدد الوحدات السكنية المتسهدفة ١٨٠ ألف وحدة بدلا من ٦٠ ألف وحدة سكنية خلال ٢٠١٨ .

محافظ الاسكندرية يستقبل ممثلى شركات الغاز