محافظ الإسماعيلية يستقبل اليوم نقيب الصحفيين بالمجمع الإعلامى





الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أنه سيستقبل صباح اليوم الثلاثاء، عبد المحسن سلامة نقيب عام الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام خلال زيارته للإسماعيلية.

وأشار المحافظ، أنه من المقرر أن يستقبل النقيب العام للصحفيين بمكتبه بديوان عام المحافظة، فى تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم، ويعقد مؤتمرا صحفيا بقاعة المؤتمرات .

ويتضمن برنامج الزيارة حضور المحافظ والنقيب العام للصحفيين الندوة التى ستعقد بمقر المجمع الإعلامى بمركز النيل للإعلام بالشيخ زايد، وذلك لاستعراض ومناقشة ملفات المشروعات الخدمية والتنموية، التى تم تنفيذها على أرض الإسماعيلية، واستعراض ملفات الإنجازات.