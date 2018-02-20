محافظ الأقصر يشارك فى افتتاح المؤتمر الدولى للجمعية العربية للبحوث الطبية





الأقصر – أحمد مرعى

شارك محمد بدر، محافظ الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، بافتتاح المؤتمر الدولى السادس الذى تقيمه الجمعية العربية للبحوث الطبية بالمركز القومى للبحوث، بعنوان "البحوث الطبية والتحديات الصحية الدول العربية" خلال الفترة من 20 وحتى 24 من فبراير الحالى.

وأوضح الدكتور أشرف شعلان، رئيس المركز القومى للبحوث الطبية، رئيس المؤتمر، أن هذا العام يستهدف المؤتمر مناقشة ومتابعة كل ما هو جديد فى البحوث الطبية وأحدث العلاجات التى توصل لها العالم، والخروج بتوصيات تطبق على أرض الواقع للحد من التحديات الصحية والأمراض التى تواجه الدول العربية، حيث إن ذلك لن يتحقق إلا من خلال التعاون المشترك ما بين مراكز البحوث الطبية بمختلف الدول العربية.

وأضاف شعلان أن المؤتمر يشارك به حوالى 230 من نخبة من الأطباء والعلماء من 11 دولة عربية، وبحضور السفير سعيد الحاضى ممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مسئول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، والدكتورة عزة عبد الشهيد نائب رئيس المؤتمر، والدكتور كرم مهدى مقرر المؤتمر والأمين العام للجمعية.

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر – فى كلمته بافتتاح المؤتمر - أهمية دور المركز القومى للبحوث الطبية بالتعاون مع المراكز البحثية لرصد ومتابعة التحديات الصحية التى تواجه الوطن العربى، وإيجاد أنسب الحلول والعلاجات لها.

وأشار محمد بدر إلى أهمية تطبيق المناهج البحثية ودعم التعليم البحثى والعملى وعدم الاكتفاء بالجوانب الأكاديمية فقط، داعيا مسئولى المركز القومى للبحوث الطبية لدعم أطباء الأقصر من خلال تنفيذ العديد من ورش العمل والمؤتمرات البحثية التى ترفع من الكفاءات الطبية المختلفة.



محافظ الأقصر يشارك بإفتتاح المؤتمر الدولي للجمعية العربية للبحوث الطبية