"ماونتن فيو" تتسلم جائزة أفضل شراكة مع القطاع العام فى 2017





فى احتفالية أقامتها Business Today، أولى المجلات الاقتصادية التى تصدر بالإنجليزية فى مصر،وبحضور عدد من الوزراء وبمشاركة مجموعة من رؤساء المؤسسات والشركات الكبرى، ورؤساء تحرير الصحف ووسائل الإعلام الهامة، تم تكريم 50 شركة تعد الأكثر والأسرع نمًوًا فى السوق المصرى والأكثر فعالية وتأثيرًا فى الإنتاج والسوق المصرى لعام 2017، وعلى مستوى الشركات العقارية فقد حصدت "ماونتن فيو" للتطوير العقارى جائزة "أفضل شراكة ناجحة مع القطاع الحكومى العام فى القطاع العقاري" والتى تمنح للشركات التى نجحت فى التعاون بشكل ناجح والعمل بشكل وثيق مع مؤسسات القطاع العام التى تمثل الحكومة المصرية.

وتم تكريم أيمن إسماعيل، الرئيس التنفيذى للشركة، ضمن الشخصيات الأكثر إنجازّا وفعالية فى الاقتصاد المصرى لعام 2017.

وجاء تكريم اسماعيل، كانعكاس لدوره الوثيق فى تحقيق نجاحات فى مجال العقارات المصرية من خلال العمل على تحقيق الرؤية الإستراتيجية لشركة "ماونتن فيو" من خلال مشروعاتها التوسعية المختلفة، فضلًا على العمل على تعميق التعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع العام، هذا بالإضافة إلى الإسهام فى رفع الإنتاجية فى مجال العقارات وتنميته ليساهم فى الدخل القومي، حيث أوضحت المؤشرات نمو مساهمة القطاع العقارى فى الدخل القومى لتصل إلى 15%.

خلال تسلمه الجوائز، قال أيمن إسماعيل: "لا يسعنى إلا أن أعبر عن إمتنانى الشديد لهذه الجوائز على المستوى الشخصى أو على مستوى إنجازات "ماونتن فيو"، لإننا خلال العام الماضى حرصنا على أن نبذل قصارى جهدنا للدفع بالقطاع نحو المزيد من النجاح، وقد وضعنا سعادة المواطن المصرى وتأمين حياة كريمة له نصب أعيننا، وهو ما دفعنا إلى عقد المزيد من الشراكات مع القطاع العام، إيمانًا منا بوضوح رؤية مؤسسات الدولة وقدرتها على التخطيط الجيد الذى يحقق المزيد من التنمية فى مجال العقارات والإسكان على حد سواء." كما أضاف: "إن "ماونتن فيو" حظيت بدعم كبير خلال شراكتها فى مشروع iCity القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر من هيئة المجتمعات العمرانية، وهى الشراكة التى نصفها بأكثر من ناجحة لإن ثمارها إنعكست على المشروع الذى يشهد له الجميع بالتميز وبإلتزامه بمعايير الجودة العالمية."

الجدير بالإشارة أن مشروع ماونتن فيو iCity يعد أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التى تستند إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمرة الأولى فى مصر، حيث أن المشروع هو نتاج التعاون بين ماونتن فيو ووزارة الإسكان المصرية، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويهدف المشروع إلى الدفع بعجلة التنمية والإستثمار فى القطاع العقارى من خلال توفير وحدات سكنية عصرية بأسعار منافسة.

bt 100 هى الاحتفالية الأولى من نوعها التى تقيمها مجلة Business Today هذا العام لتكريم 50 شركة ومؤسسة رائدة فى مختلف قطاعات الأعمال فى مصر وأكثر 50 شخصية تأثيرًا فى الإقتصاد المصرى لعام 2017، وفى هذا الإطار قد تم تكريم الشركات ذات معدلات تطور ونمو سريع ساهم فى زيادة الناتج المحلي، كما تم تكريم الشركات صاحبة الأفكار الإبداعية المبتكرة و الشركات صاحبة أفضل مبادرات الموجهة لتنمية المسئولية المجتمعية ، ولأفضل الشركات أداءًا فى البورصة المصرية، كما تم منح جوائز للشركات صاحبة أفضل شراكات مع القطاع العام.