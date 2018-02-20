مؤشر نيكى ينخفض 0.43% فى بداية التعامل بطوكيو





رويترز

انخفض مؤشر نيكى القياسى فى بداية التعامل فى بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وهبط نيكى 0.43 فى المئة إلى 22054.32 نقطة فى حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.41 فى المئة إلى 1767.96 نقطة.