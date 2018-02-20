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الثلاثاء، 20 فبراير 2018 07:53 ص
خالد صلاح
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مؤشر نيكى ينخفض 0.43% فى بداية التعامل بطوكيو

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 07:11 ص
مؤشر نيكى ينخفض 0.43% فى بداية التعامل بطوكيو مؤشر نيكى


رويترز
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انخفض مؤشر نيكى القياسى فى بداية التعامل فى بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وهبط نيكى 0.43 فى المئة إلى 22054.32 نقطة فى حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.41 فى المئة إلى 1767.96 نقطة.

 


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