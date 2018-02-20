مؤشر نيكى ينخفض 0.43% فى بداية التعامل بطوكيو

مؤشر نيكى ينخفض 0.43% فى بداية التعامل بطوكيوالثلاثاء، 20 فبراير 2018 07:11 ص
مؤشر نيكى
رويترز
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انخفض مؤشر نيكى القياسى فى بداية التعامل فى بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.
وهبط نيكى 0.43 فى المئة إلى 22054.32 نقطة فى حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.41 فى المئة إلى 1767.96 نقطة.
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