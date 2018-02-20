مؤسسة مصر الخير تدعم مستشفيات وزارة الصحة الجديدة بـ9 ملايين جنيه

شهد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، مساء اليوم الثلاثاء فى مقر المعهد القومى لتدريب الأطباء بالعباسية، توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير، لضمان استمرارية تشغيل مستشفيات وزارة الصحة الجديدة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقع البروتكول اللواء سيد الشاهد، مساعد وزير الصحة للشؤون المالية والإدارية، وعبد العزيز علي، عضو مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، بحضور الدكتورة نانيس عادل، مستشار وزير الصحة للمستشفيات، والدكتورة لميس المعداوى، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور محسن طه، وكيل وزارة الصحة بمطروح، والدكتور هانى نصر، أمين عام الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وفى هذا الإطار، أوضح وزير الصحة أن مؤسسة مصر الخير ستوفر التجهيزات والمستلزمات الطبية والأدوية لمستشفيات الوزارة الجديدة، عن طريق تنفيذ أنشطة "مشروع كشك الخير" الذى تنفذه المؤسسة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس بمشاركة المجتمع المدنى، لضمان استمرارية تشغيل المستشفيات الجديدة، وأشاد الوزير باستجابة مؤسسة مصر الخير السريعة، وجهودها الدائمة لدعم صحة المواطنين.

وفى سياق متصل، كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، أن البروتكول يشمل مستشفيات دانشال للجهاز الهضمى والكبد بمحافظة البحيرة، والنجيلة بمطروح، وبرج البرلس بكفر الشيخ، وأن القيمة الإجمالية للمساهمات العينية التى ستقدمها مؤسسة "مصر الخير" تبلغ 9 ملايين جنيه، والاتفاق سارٍ لمدة عام.