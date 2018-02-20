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كندا تعرب عن قلقها بسبب طرد إسرائيل لمهاجرين أفارقة خارج البلاد

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 07:37 ص
كندا تعرب عن قلقها بسبب طرد إسرائيل لمهاجرين أفارقة خارج البلاد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو


أ ف ب
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أعربت كندا التى تستقبل لاجئين أفارقة من إسرائيل عن قلقها من مخطط لعمليات ترحيل جماعية لمهاجرين أفارقة فى الدولة العبرية، وفق ما أعلن مسؤول كندى الإثنين.

وقال متحدث باسم وزيرة الشؤون الخارجية الكندية كريستيا فريلاند إن اوتاوا "قلقة" من أن إسرائيل تعمل على طرد الآلاف من الإريتريين والسودانيين الذين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية، وقد أنذرتهم أما بالرحيل قبل الأول من أبريل أو المخاطرة بمواجهة السجن لمدد غير محددة.

وبما أن المهاجرين يمكن أن يواجهوا الخطر أو السجن فى أوطانهم، فإن إسرائيل عرضت عليهم أيضا ترحيلهم إلى بلد ثالث لم تسمه.

واستنكرت الأمم المتحدة سياسة الطرد الإسرائيلية التى تمنح كل مهاجر 3500 دولار وبطاقة طائرة، واعتبرتها بأنها غير آمنه أو مترابطة.

وقال ادم أوستين المتحدث بإسم فريلاند "كندا لا تدعم سياسات الترحيل الجماعى لطالبى اللجوء"، مضيفا أن عمليات الطرد تنتهك حقوق المهاجرين بموجب اتفاقية جنيف التى وقعت عليها إسرائيل.

وأضاف "بما أننا البلد الذى يعيد توطين العدد الأكبر من طالبى اللجوء الأفارقة القادمين من إسرائيل، نحن على اتصال مباشر مع حكومة إسرائيل لننقل قلق كندا حول هذا الوضع".

وفى تقرير للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان نشر فى يناير القت كندا الضوء على "التمييز المؤسسى والمجتمعى" فى إسرائيل ضد الأقليات وخاصة بالنسبة إلى المهاجرين الأفارقة.

وذكر التقرير أن "طالبى اللجوء الأفارقة يفتقدون الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية"، وحذر أيضا من أن المهاجرين قد يكونون "عرضة للضغط لقبول التعويض للترحيل الطوعي أو يسجنون إلى أجل غير مسمى فى حال رفضوا الرحيل".


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