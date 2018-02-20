كرم جبر: نشاط استثمارى سيتم تطبيقه مع "قطاع الأعمال" للإنفاق على الصحف القومية

كرم جبر: نشاط استثمارى سيتم تطبيقه مع "قطاع الأعمال" للإنفاق على الصحف القوميةالثلاثاء، 20 فبراير 2018 11:29 م
كرم جبر
كتب محمد شرقاوى
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قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إنه تم تشكيل لجنة بقيادة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لدراسة ملف هيكلة المؤسسات الصحف القومية، مضيفا أن هناك نشاطا استثماريا ضخما سيتم تطبيقه مع وزارة قطاع الأعمال للإنفاق على الصحافة القومية.
وأضاف كرم جبر، خلال حواره مع الإعلامى محمد الباز، خلال برنامجه "90 دقيقة"، أن 19 مليار جنيه إجمالى ديون الصحف القومية والدين منذ 50 عاما مضى، مؤكدا أن مديونات المؤسسات الصحفية القومية ستصل على 6 مليارات جنيه بعد جدولتها وحذف الفوائد عليها.
وتابع جبر: " 600 ألف نسخة إجمالى مبيعات الصحف القومية والخاصة يوميا فى مصر".
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