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كازاخستان: ننتظر تأكيدا لموعد اللقاء الوزارى الثلاثى بشأن سوريا

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 08:40 ص
كازاخستان: ننتظر تأكيدا لموعد اللقاء الوزارى الثلاثى بشأن سوريا وزراء الدول الضامنة للمفاوضات السورية


وكالات الأنباء
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أفادت خارجية كازاخستان، بأنها تنتظر تأكيدا رسميا لموعد اللقاء الذى سيجمع وزراء خارجية الدول الضامنة لعملية أستانا حول التسوية السورية، مضيفة أن الموعد المحتمل هو منتصف الشهر المقبل، وذلك حسب ما نشرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس المكتب الصحفى للخارجية الكازاخستانية أنور جايناكوف، للصحفيين، اليوم الثلاثاء، "تلقينا اقتراحا حول عقد اجتماع (فى أستانة) لوزراء خارجية الدول الضامنة للهدنة فى سوريا، وأحد الخيارات المطروحة إجراء هذا اللقاء فى منتصف مارس المقبل، وننتظر من جميع المشاركين فى اللقاء تأكيدات رسمية لموعده"، وأضاف المسئول، أنه سيتم الإعلان عن موعد الاجتماع فور تلقى التأكيدات الرسمية، مذكرا بأن الجولة التاسعة لمحادثات أستانا ستجرى بعد الاجتماع الوزارى وأن موعدها سيتحدد فى وقت لاحق.


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