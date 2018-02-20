قيادية كتالونية تفر إلى سويسرا تجنبا للمحاكمة فى إسبانيا





جنيف (أ ف ب)

فرت نائبة كتالونية سابقة وقيادية فى حملة استقلال الإقليم الإسبانى قبل جلسة استماع قضائية إلى سويسرا حيث من المتوقع أن تقدم طلب لجوء سياسى هناك، ما يجعلها سادس قيادى كتالونى يغادر خلال الأشهر الماضية.

وفى مقابلة مع صحيفة "لوتن" السويسرية نشرت الثلاثاء، قالت آنا جابريال من حزب الوحدة الشعبى اليسارى المتطرف إنها قررت ترك إسبانيا لأنه لن تكون هناك "محاكمة عادلة".

وقارنت جابريال بين الوضع فى كتالونيا، حيث يخضع قادة الانفصال للتحقيق لمحاولتهم الاستقلال، بالوضع فى تركيا بعد تحركات الجيش عام 2016.

وأضافت للصحيفة "لن أذهب إلى مدريد، أنا مطلوبة بسبب نشاطى السياسى والصحافة الحكومية تعتبرنى مذنبة".

وتابعت "بما أننى لن أحصل على محاكمة عادلة هناك، بحثت عن دولة يمكنها حماية حقوقى".