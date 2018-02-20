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قطر تنكر الوساطة الكويتية: لا توجد مساعٍ لحل أزمتنا سوى من واشنطن

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 06:57 م
قطر تنكر الوساطة الكويتية: لا توجد مساعٍ لحل أزمتنا سوى من واشنطن وزير خارجية قطر


كتب هيثم سلامة
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أنكر وزير خارجية دولة قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثانى، جهود وساطة دولة الكويت لحل أزمتها مع الدول العربية، وقال إنه لا توجد مساعٍ سوى من واشنطن.

وواصل ووزير الخارجية القطرية، خلال تصريحاته التى بثت عبر وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، نشر أكاذيبه زاعما أن الأزمة الحالية ومقاطعة الدول الأربعة مفتعلة وغير مسبوقة.

بينما ردت المعارضة القطرية على تلك الخطوة، عبر حساب العرب مباشر عبر "تويتر"، بأن وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن، طلب من ترامب التدخل لحل الخلاف الخليجى.

وكتب الحساب: "وزير الخارجية القطرى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانى يطلب من ترامب التدخل العاجل لحل الخلاف الخليجى وإعادة المياه إلى مجاريها عقب الخسائر الاقتصادية الفادحة فى قطر".

 


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