قافلة للتبرع بالدم لصالح أبناء قرية البصارطة بدمياط الجمعة المقبلة





دمياط معتز الشربينى

ينظم أبناء قرية البصارطة التابعة لمركز دمياط، قافلة للتبرع بالدم لصالح مرضى القرية تحت شعار "تحيا.. مصر" وذلك بعد صلاة الجمعة المقبلة بمسجد عبد الفتاح بالقرية.

وقال فكرى السبع أحد منظمى القافلة لـ "اليوم السابع"، إن القافلة تتم بالتنسيق مع فرع الهلال الأحمر بدمياط والبنك الإقليمى للتبرع بالدم، مشيرا إلى أن كل متبرع سيخضع إلى تحليل دم شامل مجانا هدية من القافلة.

وأضاف السبع أن هذه ليست القافلة الأولى التى يتم تنظيمها بقرية البصارطة لخدمة أبناءها.