قائد الجيش اللبنانى: سنتصدى لأى عدوان إسرائيلى مهما كلفنا ذلك من تضحيات

رويترز

ويتوسط دبلوماسيون أمريكيون بين البلدين بعد تصاعد حدة التوتر بشأن جدار حدودى تبنيه إسرائيلى وبسبب قرار لبنان التنقيب عن الغاز والنفط قرب منطقة بحرية متنازع عليها.

وتابع "لن يوفر الجيش وسيلة متاحة للتصدى لأى عدوان إسرائيلى مهما كلفه ذلك من أثمان وتضحيات".

ونقل عن قائد الجيش العماد جوزاف عون قوله على تويتر "أؤكد مجددا اليوم رفضنا القاطع إقدام العدو الإسرائيلى على المس بسيادة لبنان وبحقه المقدس فى استثمار جميع موارده الاقتصادية".

قال قائد الجيش اللبنانى أمس الإثنين إن الجيش سيستخدم كل السبل المتاحة للتصدى لأى "عدوان إسرائيلي" محتمل مهما كان الثمن.

وأدان البرلمان العربى، تمادى العدوان الإسرائيلى فى اعتداءاته على دول الجوار والتى كان آخرها تهديداته بضرب المنشآت الحيوية فى لبنان ومياهه الإقليمية.

جاء ذلك فى بيان أصدره البرلمان العربى فى ختام أعمال جلسته العامة الثالثة الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

وقال البرلمان العربى، إنه اطلع باستياء بالغ على هذا المنحنى التصعيدى الخطير، مؤكدا تضامنه مع الحكومة اللبنانية والشعب اللبنانى فى مواجهة أى اعتدادات إسرائيلية على الأراضى اللبنانية وسيادة لبنان على مياهه الإقليمية.

ودعا البرلمان العربى، جامعة الدول العربية للقيام بما يلزم حتى يضطلع المجتمع الدولى بمسؤولياته تجاه هذه التهديدات، كما طالب بحشد الدعم اللازم لحماية لبنان وسيادته وسلامة أراضيه.