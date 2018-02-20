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فيديو.. "حماية النيل" رداً على شكوى النادى الدبلوماسى: القمامة سببها العاملين بالنادى

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 10:42 م
فيديو.. "حماية النيل" رداً على شكوى النادى الدبلوماسى: القمامة سببها العاملين بالنادى صالح عز - رئيس قطاع حماية النيل بوزارة الرى


كتب أحمد سامح
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أكد صلاح عز، رئيس قطاع حماية النيل بوزارة الرى، تعليقا على القمامة والحشائش المتواجدة أمام النادى الدبلوماسى النهرى بالجيزة، أن وزارة الرى حريصة دائماً على تطهير مجرى نهر النيل، موضحاً أن القمامة المتواجدة أمام النادى سببها إلقاء العاملين به للقمامة فى مياه النيل.

وأضاف رئيس قطاع حماية النيل بوزارة الرى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "هنا العاصمة"، أنه سيتوجه فى الصباح الباكر إلى مقر النادى الدبلوماسى النهرى بالجيزة، لتطهير النيل والتأكد من رخصة النادى "سارية أم لا"، مشيراً إلى أن رفع القمامة ليس أحد أدوار وزارة الرى، بل يجب على المسؤولين عن النادى النهرى تشديد الرقابة على الموظفين والحفاظ على المظهر اللائق للنادى والنيل.

وأوضح صلاح عز، أنه سيتقدم بمحضر مخالفة ضد النادى الدبلوماسى النهرى بالجيزة، حال تواجد قمامة فى مياه النيل أمام النادى لأنها ناتجة عن العاملين فى النادى نفسه، مناشدا مسئولى النادى بالتعاون معه من خلال الحد من إلقاء القمامة، متابعاً: "سنقوم بالتطهير ولكن لن نتساهل حال تكرار نفس الأمر".

 


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رئيس قطاع حماية النيل بوزارة الرى

النادى الدبلوماسى النهرى بالجيزة

قمامة



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