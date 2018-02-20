video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 فبراير 2018 10:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فرنسا تعتقل 3 أشخاص فى جنوب فرنسا يشتبه بارتباطهم بهجمات برشلونة

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 04:52 م
فرنسا تعتقل 3 أشخاص فى جنوب فرنسا يشتبه بارتباطهم بهجمات برشلونة الشرطة الفرنسية - أرشيفية


أ ش أ
إضافة تعليق

اعتقلت الإدارة العامة للأمن الداخلى فى فرنسا (الاستخبارات الداخلية)، اليوم الثلاثاء، ثلاثة أشخاص فى جنوب فرنسا يشتبه بارتباطهم بهجمات برشلونة التى أسفرت عن مقتل 21 شخصًا بينهم خمسة إرهابيين.


وكشفت مصادر أمنية فرنسية عن أن عملية التوقيف تمت فى منطقتى "لو تارن" و"لوجار"، فى إطار تحقيق قضائى فتح فى 31 يناير فى اتهامات بالقتل والانتماء لمجموعة إرهابية.
 

وأضافت المصادر أن المشتبه فيهم الثلاثة خضعوا للتفتيش فى يوليو الماضي، قبل أسابيع من الهجوم، فى كتالونيا برفقة مواطن مغربى (28 عامًا) يدعى "ادريس اوكابير"، والذى اعترف بتأجير الشاحنة المستخدمة فى دهس المارة، وهو قيد الاعتقال حاليًا
يشار إلى أن نيابة باريس لمكافحة الإرهاب فتحت تحقيقًا غداة الهجوم الذى وقع فى مدينة برشلونة ومنتجع كامبريلس السياحى يومى 17 و 18 أغسطس 2017 ، وهو ما أتاح للمحققين التأكد أن السيارة المستخدمة من الإرهابيين فى كامبريلس ظهرت فى المنطقة الباريسية قبل أيام من الهجمات فى 11 و 12 أغسطس

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فرنسا تعرب عن قلقها من أحكام السجن المؤبد الصادرة بحق 6 صحفيين آتراك

فرنسا تؤكد: لا بديل عن حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية وعاصمتهما القدس

رئيس مجلس النواب يلتقى سفيرى فرنسا وكازاخستان بمكتبه

فرنسا

اخبار فرنسا

اخبار العالم

العالم اليوم

برشلونة



لا تفوتك
التعليم: منح الدرجة كاملة لطلاب الثانوية بشمال سيناء حال امتحانهم دور ثانى

التعليم: منح الدرجة كاملة لطلاب الثانوية بشمال سيناء حال امتحانهم دور ثانى

الأرصاد: غدا.. أمطار على الوجه البحرى والقاهرة والصغرى 13 درجة

الأرصاد: غدا.. أمطار على الوجه البحرى والقاهرة والصغرى 13 درجة

Business Today تكرم الشخصيات الأكثر تأثيرًا فى الاقتصاد المصرى.. على رأسهم هشام عز العرب وساويرس وأبو هشيمة وطلعت مصطفى وصبور وكامل أبو على وهيكل.. وخالد صلاح: رجال لم تلههم ثورة أو غضب أو إرهاب

Business Today تكرم الشخصيات الأكثر تأثيرًا فى الاقتصاد المصرى.. على رأسهم هشام عز العرب وساويرس وأبو هشيمة وطلعت مصطفى وصبور وكامل أبو على وهيكل.. وخالد صلاح: رجال لم تلههم ثورة أو غضب أو إرهاب

يوميات مصريات مع الحمل.. أطباء النساء يكشفون أغرب الأسئلة وكيف يتعاملون معها.. حطيت برفان على السرة يا ترى هيشمه.. ينفع استحمى بميه سخنة.. تفتكر التان هيضر البيبى.. والسؤال الأعجب: هو ممكن الجنين يغرق فى الرحم

يوميات مصريات مع الحمل.. أطباء النساء يكشفون أغرب الأسئلة وكيف يتعاملون معها.. حطيت برفان على السرة يا ترى هيشمه.. ينفع استحمى بميه سخنة.. تفتكر التان هيضر البيبى.. والسؤال الأعجب: هو ممكن الجنين يغرق فى الرحم

مصرع طالب بالجامعة الأمريكية غرقا فى حمام سباحة فرع التجمع

مصرع طالب بالجامعة الأمريكية غرقا فى حمام سباحة فرع التجمع

الأهلى يحتفل بعيد ميلاد متعب الـ35: صباح الخير ملك الـ+90

الأهلى يحتفل بعيد ميلاد متعب الـ35: صباح الخير ملك الـ+90

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة