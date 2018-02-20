فرنسا تعتقل 3 أشخاص فى جنوب فرنسا يشتبه بارتباطهم بهجمات برشلونة

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اعتقلت الإدارة العامة للأمن الداخلى فى فرنسا (الاستخبارات الداخلية)، اليوم الثلاثاء، ثلاثة أشخاص فى جنوب فرنسا يشتبه بارتباطهم بهجمات برشلونة التى أسفرت عن مقتل 21 شخصًا بينهم خمسة إرهابيين.



وكشفت مصادر أمنية فرنسية عن أن عملية التوقيف تمت فى منطقتى "لو تارن" و"لوجار"، فى إطار تحقيق قضائى فتح فى 31 يناير فى اتهامات بالقتل والانتماء لمجموعة إرهابية.



وأضافت المصادر أن المشتبه فيهم الثلاثة خضعوا للتفتيش فى يوليو الماضي، قبل أسابيع من الهجوم، فى كتالونيا برفقة مواطن مغربى (28 عامًا) يدعى "ادريس اوكابير"، والذى اعترف بتأجير الشاحنة المستخدمة فى دهس المارة، وهو قيد الاعتقال حاليًا.

يشار إلى أن نيابة باريس لمكافحة الإرهاب فتحت تحقيقًا غداة الهجوم الذى وقع فى مدينة برشلونة ومنتجع كامبريلس السياحى يومى 17 و 18 أغسطس 2017 ، وهو ما أتاح للمحققين التأكد أن السيارة المستخدمة من الإرهابيين فى كامبريلس ظهرت فى المنطقة الباريسية قبل أيام من الهجمات فى 11 و 12 أغسطس.