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بحضور قيادات من التعليم..

غدا.. "اجتماعيين الجيزة" تشارك باحتفالية خريجى مدرسة السعيدية

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 10:01 م
غدا.. "اجتماعيين الجيزة" تشارك باحتفالية خريجى مدرسة السعيدية مدرسة السعيدية


كتبت آية دعبس
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قال وليد الفيومى، نقيب الاجتماعيين بالجيزة، رئيس مجلس إدارة جمعية خريجى مدرسة السعيدية، إنه سيتم عقد الاحتفال السنوى لخريجى مدرسة السعيدية، غدا الأربعاء، بحضور عدد من قيادات مديرية التعليم بالمحافظة، مشيرا إلى أنه لأول مرة سيتم تنظيم مسابقة ثقافية بين طلاب المدرسة، وتكريم 25 من الطلاب المتميزين.

 

وأوضح الفيومى، فى بيان، أن خريجى مدرسة السعيدية اعتادوا على إقامة حفل سنوى، منذ أن أسس المهندس عثمان أحمد عثمان، والفنان أحمد مظهر جمعية مشهرة باسم خريجى المدرسة السعيدية، وذلك تقديرا للمدرسة ودورها فى تخريج أجيال من العظماء فى مجالات مختلفة، مثل الأديب توفيق الحكيم، والدكتور مصطفى مشرفه عالم الذرة، وجراح القلب العالمى الدكتور مجدى يعقوب، وغيرهم.

 


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مدرسة السعيدية

جمعية خريجى السعيدية



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