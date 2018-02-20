غدا.. "اجتماعيين الجيزة" تشارك باحتفالية خريجى مدرسة السعيدية

بحضور قيادات من التعليم..
غدا.. "اجتماعيين الجيزة" تشارك باحتفالية خريجى مدرسة السعيديةالثلاثاء، 20 فبراير 2018 10:01 م
مدرسة السعيدية
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق
قال وليد الفيومى، نقيب الاجتماعيين بالجيزة، رئيس مجلس إدارة جمعية خريجى مدرسة السعيدية، إنه سيتم عقد الاحتفال السنوى لخريجى مدرسة السعيدية، غدا الأربعاء، بحضور عدد من قيادات مديرية التعليم بالمحافظة، مشيرا إلى أنه لأول مرة سيتم تنظيم مسابقة ثقافية بين طلاب المدرسة، وتكريم 25 من الطلاب المتميزين.
وأوضح الفيومى، فى بيان، أن خريجى مدرسة السعيدية اعتادوا على إقامة حفل سنوى، منذ أن أسس المهندس عثمان أحمد عثمان، والفنان أحمد مظهر جمعية مشهرة باسم خريجى المدرسة السعيدية، وذلك تقديرا للمدرسة ودورها فى تخريج أجيال من العظماء فى مجالات مختلفة، مثل الأديب توفيق الحكيم، والدكتور مصطفى مشرفه عالم الذرة، وجراح القلب العالمى الدكتور مجدى يعقوب، وغيرهم.
إضافة تعليق
الأهلى يُجهز 4 بدائل تحسباً لرحيل عبد الله السعيد.. الأحمر يتعاقد مع محمد فخرى.. عبد الحفيظ يعلن عودة ناصر ماهر.. البدرى مُعجب بـ"أفشة إنبي" وتجديد مفاوضات ضم كيجان دوللى
بيل جيتس عكس كل الناس.. ثانى أغنى رجل فى العالم يدفع ضرائب بقيمة 10 مليارات دولار ويرغب فى دفع المزيد.. مؤسس مايكروسوفت يطالب الحكومة الأمريكية بفرض ضرائب ضخمة على أثرياء المجتمع لصالح الطبقة المتوسطة والعامة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة