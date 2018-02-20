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غداً.. "طب قصر العينى" تنظم مؤتمر دولى حول الطب النفسى

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 03:08 م
غداً.. "طب قصر العينى" تنظم مؤتمر دولى حول الطب النفسى جامعة القاهرة - أرشيفية


وائل ربيعى
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يعقد قسم الطب النفسي بكلية الطب جامعة القاهرة، المؤتمر الدولي الحادي عشر بعنوان " الحديث فى الطب النفسى بين ما هو شخصى أو منهجى"، فى الفترة من 21 - 22 فبراير بمبنى التعليم المتطور بكلية طب قصر العينى.

ويحضر المؤتمر مدير كلية طب القوات المسلحة، ورؤساء أقسام الطب النفسى بكليات الطب المختلفة، والأكاديمية الطبية العسكرية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء الأجانب.

وتنظم كلية الطب على هامش المؤتمر، ندوة عن دور التكنولوجيا الحديثة فى طب المسنين وعدد من ورش العمل التى تخص مختلف مجالات طب نفس الأطفال والمراهقين والإدمان.

وتتشارك جامعة القاهرة مع مؤسسة روزاليوسف فى هذه المبادرة انطلاقا من الشعور بالمسئولية الاجتماعية والتثقيفية والتنويرية للحد من حوادث الطرق التى تحصد الآلاف، حيث تقول الأرقام أن أغلب ضحايا الحوادث من سن 18 إلى 45 سنة أى زهرة شباب مصر وتتكبد مصر خسائر تقدر بـ 84.33 مليار جنيه سنويا و19% من الحوادث سببها تعاطى المخدرات.


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كلية الطب

قصر العينى

مؤتمر دولى

الطب النفسى



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