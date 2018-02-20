عمليات بغداد: تفجير الكرادة وسط بغداد أدى إلى إصابة 5 أشخاص بجروح

عمليات بغداد: تفجير الكرادة وسط بغداد أدى إلى إصابة 5 أشخاص بجروحالثلاثاء، 20 فبراير 2018 02:00 ص
قوات الجيش العراقى
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أعلنت قيادة عمليات بغداد أن التفجير الذى وقع فى منطقة الكرادة وسط بغداد مساء الإثنين، أدى الى إصابة خمسة أشخاص بجروح.
ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية عن المتحدث باسم القيادة اللواء سعد معن فى بيان قوله إن "التفجير الذى تم بواسطة عبوة ناسفة قرب إحدى مراكز المساج فى منطقة الكرادة فى بغداد، أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بجروح متفاوتة".
وأضاف معن أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج".
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