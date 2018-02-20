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عطل مفاجئ بالخط الساخن لـ"القاهرة للصرف الصحى".. والشركة: إصلاحه خلال ساعات

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 04:46 م
عطل مفاجئ بالخط الساخن لـ"القاهرة للصرف الصحى".. والشركة: إصلاحه خلال ساعات الخط الساخن - أرشيفية


كتب سيد الخلفاوى
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أصاب عطل مفاجئ الخط الساخن بشركة القاهرة للصرف الصحى "175" والخاص بتلقى شكاوى المواطنين وأكدت الشركة أنه يجرى حاليا إصلاح الخط وعودته للعمل خلال ساعات.
 
وأوضح المستشار الإعلامى للشركة وليد يحيى أنه حرصا من الشركة علي مصالح المواطنين فإنهم يمكنهم التواصل على واتساب 01021059240 لحين عودة الخط الساخن للعمل.
 

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