عضو بتجارية القاهرة يطالب بعودة منظومة المعارض كما كانت عليه قبل نوفمبر 2017





كتب : حسام الشقويرى

طالب الدكتور محمد عبد العزيز عضو غرفة تجارة القاهرة، وزارة الصناعة بضرورة النظر فى المنظومة الجديدة الخاصة بالمشاركة فى المعارض الخارجية وذلك بعد خفض عدد المشاركات وجعلها جماعية للقطاعات وكذلك تقليص نسبة الدعم الموجه للشركات اثناء المشاركة، الأمر الذى يمكن أن يمثل تحديا كبيرا أمام المنتجات المصرية للتواجد فى السوق الخارجى.

وأضاف عبد العزيز فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه يجب الرجوع الى تطبيق منظومة المعارض كما كانت عليه قبل نوفمبر 2017، او إسناد المعارض الى هيئة المؤتمرات والمعارض المصرية لخبرتهم فى تنظيم المعارض، بالإضافة إلى الاجتهاد فى عمل أجنحة مصرية بكل المعارض مما يعكس مناخ الاستقرار السياسى و الاقتصادى الذى تشهده مصر حاليا، وإزالة الشروط التعجيزية التى قامت الهيئة بوضعها من أجل الموافقة على اشتراك الشركات بالمعارض، وعدم تسويف صرف فوارق الدعم الخاصة باشتراك الشركات فى المعارض.