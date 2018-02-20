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ضربات جوية تستهدف أوكارًا لتنظيم "داعش" بمحافظة ديالى العراقية

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 11:22 م
ضربات جوية تستهدف أوكارًا لتنظيم "داعش" بمحافظة ديالى العراقية ضربات جوية


أ ش أ
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أكد مصدر محلى فى محافظة ديالى العراقية، اليوم الثلاثاء، أن أربع ضربات جوية استهدفت أوكارًا لتنظيم "داعش" الإرهابى فى محيط بحيرة حمرين شمال شرقى المحافظة.

وقال المصدر - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن دوى القصف كان قويًا دون معرفة حجم الخسائر البشرية أو المادية فى صفوف مسلحى تنظيم "داعش".


وكانت ضربات جوية عدة استهدفت، فى وقت سابق، أوكارًا لتنظيم "داعش" الإرهابى، فى محيط بحيرة حمرين فى ديالي؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من قادة التنظيم.

 


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داعش

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مش مهم.

Good Luck.

نتمني التوفيق للجميع. مع أطيب الأمنيات للجميع.

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