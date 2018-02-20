ضبط موظف زور محررات للاستيلاء على 150 ألف جنيه من جهة عمله





كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الإدارة العامةلمباحث الأموال العامة من ضبط شخص لاستغلاله طبيعة عملة بإحدى الشركات وتزوير محررات رسمية للإستيلاء على 150 ألف جنيه من أموال الشركة.

جاء ذلك في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية فقد تبلغ للإدارة من المواطن " أحمد.ن" صاحب إحدى شركات الهندسة ومقيم في العجوزة محافظة الجيزة بقيام " طارق.أ" موظف بالشركة بالإستيلاء على أموال الشركة بموجب مستندات مزورة.

وتم تشكيل فريق بحث بمعرفة إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أسفرت جهوده عن قيام " طارق.ع" مقيم في الوراق محافظة الجيزة ، والسابق إتهامه فى 5 قضايا " تبديد " ومحكوم عليه هارب من سنة وخمسة أشهر حبس بإستغلال طبيعة عمله بالشركة وإختصاصه بتسديد الرسوم المستحقة لإحدى الجهات الحكومية بالقاهرة عن العمال العاملين بالشركة – بصورة غير منتظمة- مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت قيمتها 150ألف جنيه، عن طريق تزوير إشعارات وإيصالات دفع نقدية منسوب صدورها إلى الجهة الحكومية بقيم مالية تزيد عن المبالغ الفعلية التى قام بتوريدها للجهة الحكومية .

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مسئولى الشركة، تم إعداد مأمورية من ضباط الإدارة تمكنت من ضبط المتهم بمقر الشركة وبحوزته 5 إيصالات دفع نقدية للجهة الحكومية .

وبالفحص الفنى عن الإيصالات تبين أنها مزورة وذلك عن طريق إضافة مبالغ مالية تزيد عن المبالغ التى تم توريدها، وبمواجهته اعترف بنشاطة الإجرامى ، وعقب توريده المبالغ للجهة وإستلامه إيصال التوريد يتلاعب فى قيمة المبلغ ثم يعيد تصويره الإيصال وتقديمه للشركة ليتحصل منها على قيمته المزورة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.