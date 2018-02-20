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ضبط صاحب مخبز لتصرفه فى 8 أطنان دقيق مدعم لحسابه الخاص بالإسكندرية

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 03:31 م
ضبط صاحب مخبز لتصرفه فى 8 أطنان دقيق مدعم لحسابه الخاص بالإسكندرية أجولة دقيق - أرشيفية


أ. ش. أ
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تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الإسكندرية، بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، من ضبط صاحب مخبز لتصرفه فى 8 أطنان من الدقيق المدعم لحسابه الخاص، وذلك خلال حملات على الأسواق والمحلات لمكافحة جرائم الغش التجارى والسيطرة على الأسعار.

تمكنت الحملات التموينية من ضبط المدير المسئول عن مخزن بمنطقة محرم بك وسط المدينة، لتلاعبه فى كميات الدقيق المنصرفة للمخبز من شركة المطاحن، وذلك لبيعها بالسوق السوداء بقصد تحقيق أرباح، حيث عثر بداخل المخبز على 71 بطاقة تموينية يستخدمها دون وجه حق، وتبين تصرفه فى 161 جوالا من الدقيق المدعم بإجمالى وزن 8 أطنان.

كما تم ضبط صاحب مصنع لتصنيع العصائر بمنطقة المنتزه شرق المدينة، وبحوزته 851 لترا من العصائر منتج نهائى و615 كجم مستلزمات إنتاج لتصنيع العصائر، مستخدما مستلزمات إنتاج غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها اسم تجارى وعناوين وهمية، وتم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


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