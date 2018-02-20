ضبط تشكيل عصابى أثناء سرقتهم محول كهرباء بقرية المراشدة بقنا





قنا- وائل محمد

تمكنت أجهزة الأمن قنا من القبض على 4 عاطلين بعد ضبطهم من قبل أهالى مركز الوقف، أثناء محاولة سرقة محول كهرباء بمدينة الحرية بمنطقة جبل المراشدة.



كان اللواء علاء العياط تلقى أخطارآ يفيد تمكن أهالى منطقة جبل المراشدة من ضبط تشكيل عصابي مكو١ن من أبو الفضل.س.ح، وياسر.م.م، مة الجزيرية التابعة لمركز قنا، وسيد.م.ق، وحسنى.م.م، مقيمان بقرية الأشرف بمركز قنا، أثناء استقلالهم السيارة رقم ب ج 5864، ومحاولة سرقة محول كهرباء بمدينة الحرية فى قرية المراشدة.





