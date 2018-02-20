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صور.. وقفة تأييد بأعلام فلسطين فى نيويورك لرفض قرار ترامب حول القدس

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 10:02 م
صور.. وقفة تأييد بأعلام فلسطين فى نيويورك لرفض قرار ترامب حول القدس جانب من الوقفة الرافضة لقرار ترامب


كتب – أحمد جمعة
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تزامنا مع الجلسة التى عقدت اليوم الثلاثاء، فى مجلس الأمن الدولى عن فلسطين بمشاركة الرئيس الفلسطينى محمود عباس تواجد قرابة 40 شخصا معظمهم من مواطنى فلسطين الذين يعيشون فى نيويورك ونيوجرسى حاملين أعلام فلسطين وشعارات للتأكيد على أن القدس ليست عاصمة إسرائيل، رفضا لقرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

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وتواجد المتظاهرون أمام مبنى البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ومحازاة سور مبنى الأمم المتحدة.

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وفى الوقت نفسه، حضر بعض النشطاء من المجتمع المدنى وكان التواجد الإعلامى من خلال قناة فلسطين وأجريت مقابلات مع المتواجدين وتحدث أيضا للإعلام سفير فى فلسطين فى واشنطن السفير حسام الزنط والذى أشاد بدوره بالكلمة التى ألقاها الرئيس محمود عباس، حيث وجه انتقادات لمجلس الأمن وللمجتمع الدولى والذى لايزال غير منصف بالنسبة لقضية الشعب الفلسطينى.

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