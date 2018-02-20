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الثلاثاء، 20 فبراير 2018 10:11 ص
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صور.. وقفة بالتوابيت فى المكسيك لإحياء ذكرى مقتل 65 شخصا بمنجم للفحم

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 07:05 ص
صور.. وقفة بالتوابيت فى المكسيك لإحياء ذكرى مقتل 65 شخصا بمنجم للفحم تظاهرات بالتوابيت فى المكسيك


كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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تظاهر المئات من المواطنين فى المكسيك، اليوم الثلاثاء حاملين توابيت مرسوم عليها الصليب لإحياء ذكرى مقتل 65 شخصا بمنجم للفحم تحت الأرض.

وقد أدى انفجار المنجم إلى محاصرة 65 عاملا تحت الارض فيما يتوقع أن تصمد عبوات الاوكسجين لست ساعات فقط.

 
أحد المواطنين يحمل تابوت خشبى
أحد المواطنين يحمل تابوت خشبى

وبعد مرور 20 ساعة على الانفجار ومحاولات الانقاذ التى بدأت تتراجع بسبب تسرب الغازات السامة لم يتمكن المسعفون من اجراء أى اتصال مع عمال المنجم المحاصرين.

وأصيب ثمانية عمال بحروق وكسور اثناء تواجدهم بالقرب من مخرج المنجم ساعة وقوع الانفجار الا أن أيا منهم ليس فى حال الخطر.

وكانت ولاية كواهيولا شهدت أسوأ كارثة مماثلة عام 1969 عندما قتل أكثر من 153 عاملا بمنجم فى بلدة باروتيران كذلك قتل عام 2001 اثنا عشر شخصا فى حادث بمنجم قرب البلدة ذاتها.

تشكيل رقم 65

تشكيل رقم 65


تظاهرات بالتوابيت فى المكسيك
تظاهرات بالتوابيت فى المكسيك


توابيت خشبية
توابيت خشبية


توابيت مرسوم عليها الصليب
توابيت مرسوم عليها الصليب


جانب من التظاهرات
جانب من التظاهرات


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