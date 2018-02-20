video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 فبراير 2018 10:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. مستقبل وطن ينظم مؤتمرا جماهيريا لتأييد السيسي جنوب بنى سويف

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 08:34 م
صور .. مستقبل وطن ينظم مؤتمرا جماهيريا لتأييد السيسي جنوب بنى سويف مؤتمر مستقبل وطن ببنى سويف


بنى سويف :هانى فتحى
إضافة تعليق

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة بنى سويف، مؤتمرا جماهيريا حاشدًا لتأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بمركز شباب مدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف.

 

وقال وائل محفوظ أمين حزب مستقبل وطن ببنى سويف، إن ما تحقق من إنجازات ومشروعات قومية خلال فترة تولى الرئيس السيسى لم تتحقق منذ بناء السد العالى.

 

فيما قال رجب فريد، إن حضور الآلاف من أهالى الفشن للمؤتمر اليوم دليل على مدى حب المواطنين للرئيس السيسى ومدى شعورهم بالإنجازات التى تحققت.

 

وقال النائب بدوى النويشى، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن حجم الإنجازات التى تحققت شاهدة على عمل السيسى على الرغم من الفترة القصيرة التى تولى فيها حكم مصر.

 

وشهدت الاحتفالية حضورا مكثفا من أهالى مدينة الفشن .

 

مؤتمر مستقبل وطن ببنى سويف (1)
 
مؤتمر مستقبل وطن ببنى سويف (2)
 
مؤتمر مستقبل وطن ببنى سويف (3)
 
مؤتمر مستقبل وطن ببنى سويف (4)
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة 11 شخصا فى انقلاب ميكروباص بالعياط ونقلهم لمستشفى الواسطى

مستقبل وطن

بنى سويف

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية 2018

دعم الرئيس السيسي

اخبار بنى سويف



لا تفوتك
التعليم: منح الدرجة كاملة لطلاب الثانوية بشمال سيناء حال امتحانهم دور ثانى

التعليم: منح الدرجة كاملة لطلاب الثانوية بشمال سيناء حال امتحانهم دور ثانى

الأرصاد: غدا.. أمطار على الوجه البحرى والقاهرة والصغرى 13 درجة

الأرصاد: غدا.. أمطار على الوجه البحرى والقاهرة والصغرى 13 درجة

Business Today تكرم الشخصيات الأكثر تأثيرًا فى الاقتصاد المصرى.. على رأسهم هشام عز العرب وساويرس وأبو هشيمة وطلعت مصطفى وصبور وكامل أبو على وهيكل.. وخالد صلاح: رجال لم تلههم ثورة أو غضب أو إرهاب

Business Today تكرم الشخصيات الأكثر تأثيرًا فى الاقتصاد المصرى.. على رأسهم هشام عز العرب وساويرس وأبو هشيمة وطلعت مصطفى وصبور وكامل أبو على وهيكل.. وخالد صلاح: رجال لم تلههم ثورة أو غضب أو إرهاب

يوميات مصريات مع الحمل.. أطباء النساء يكشفون أغرب الأسئلة وكيف يتعاملون معها.. حطيت برفان على السرة يا ترى هيشمه.. ينفع استحمى بميه سخنة.. تفتكر التان هيضر البيبى.. والسؤال الأعجب: هو ممكن الجنين يغرق فى الرحم

يوميات مصريات مع الحمل.. أطباء النساء يكشفون أغرب الأسئلة وكيف يتعاملون معها.. حطيت برفان على السرة يا ترى هيشمه.. ينفع استحمى بميه سخنة.. تفتكر التان هيضر البيبى.. والسؤال الأعجب: هو ممكن الجنين يغرق فى الرحم

مصرع طالب بالجامعة الأمريكية غرقا فى حمام سباحة فرع التجمع

مصرع طالب بالجامعة الأمريكية غرقا فى حمام سباحة فرع التجمع

الأهلى يحتفل بعيد ميلاد متعب الـ35: صباح الخير ملك الـ+90

الأهلى يحتفل بعيد ميلاد متعب الـ35: صباح الخير ملك الـ+90

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة