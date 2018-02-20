صور .. مستقبل وطن ينظم مؤتمرا جماهيريا لتأييد السيسي جنوب بنى سويف

صور .. مستقبل وطن ينظم مؤتمرا جماهيريا لتأييد السيسي جنوب بنى سويفالثلاثاء، 20 فبراير 2018 08:34 م
مؤتمر مستقبل وطن ببنى سويف
بنى سويف :هانى فتحى
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نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة بنى سويف، مؤتمرا جماهيريا حاشدًا لتأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بمركز شباب مدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف.
وقال وائل محفوظ أمين حزب مستقبل وطن ببنى سويف، إن ما تحقق من إنجازات ومشروعات قومية خلال فترة تولى الرئيس السيسى لم تتحقق منذ بناء السد العالى.
فيما قال رجب فريد، إن حضور الآلاف من أهالى الفشن للمؤتمر اليوم دليل على مدى حب المواطنين للرئيس السيسى ومدى شعورهم بالإنجازات التى تحققت.
وقال النائب بدوى النويشى، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن حجم الإنجازات التى تحققت شاهدة على عمل السيسى على الرغم من الفترة القصيرة التى تولى فيها حكم مصر.
وشهدت الاحتفالية حضورا مكثفا من أهالى مدينة الفشن .
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