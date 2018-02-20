صور.. طلاب "REACT" يطلقون نشاطهم الطلابى للعام الثامن بألسن "عين شمس"





كتب محمود راغب

أطلق طلاب فريق "REACT" بكلية الألسن بجامعة عين شمس، النشاط الطلابى "ريآكت" للعام الثامن على التوالى، حيث بدأ الفريق فى استقبال الطلاب الجدد بالنشاط لتعريفهم بأنشطة "ريآكت" لضم الطلاب المتميزين للفريق وتسجيل أسماء الراغبين فى الانضمام لأنشطته.

وقالت بسنت صلاح رئيس لجنة العلاقات العامة بالنشاط الطلابى "REACT"، إن هدف النشاط العمل على خدمة الطلاب وتقديم لهم كافة أوجه المساعدة، ويسعى لإكسابهم العديد من المهارات التى تؤهلهم لسوق العمل.

وأضافت رئيس لجنة العلاقات العامة بالنشاط الطلابى "REACT"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النشاط الطلابى "REACT" يضم 5 مشروعات رئيسية وهى "دعبس – ريترانس – مسار – اقرأ الخبر – مطلوب سفير".

وعن مشروع "دعبس" يستهدف تعريف الطلاب بالأماكن الأثرية وتاريخها ليصبح الطالب فى النهاية مؤهلاً ليكون نواة لمرشد سياحى ناجح، بينما مشروع "ريترانس" ففكرته الأساسية قائمة على ترجمة الأفلام الأجنبية لمختلف اللغات ليكتسب الطالب مهارات الترجمة ويكون مؤهلا ليصبح مترجمًا ناجحًا.

أما مشروع "مسار" فتقوم فكرته الأساسية على إكساب الطلاب المهارات اللازمة لكيفية البدء فى المشروعات الصغيرة، بينما مشروع "مطلوب سفير" يهدف إلى إنارة الطريق لمجال السلك الدبلوماسى وكيفية الالتحاق بالخارجية ليقدم للمجتمع مشروع "سفير"، ومشروع "اقرأ الخبر" فهو مشروع هدفه استغلال شغف الشباب واكسابهم مهارات الكتابة وتحويلها إلى طاقة فعالة من خلال كتابة مقالات متعمقة بالعربية وبلغات أجنبية أيضا، ويتضمن أيضا اكساب الطلاب مهارات التصوير والفيديو وإجراء استطلاعات الرأى بالفيديو وفريق للتمثيل والمسرح لاكتشاف مواهب الطلاب.

وعن "REACT" يقول أعضاء الفريق، إن هدفهم تشكيل وعى الطلاب ليكونوا نواة لمشروع إنسان فعال له القدرة على ترك بصمة منتجة فى المجتمع من خلال تعزيز فكرة التغيير وهدم حاجز روتين الحياة الجامعية من خلال ترك بصمة مفيدة فى المجتمع.

جدير بالذكر أن "ريآكت" هو فكرة نشاط طلابى تأسست سنة 2011 بكلية الألسن بجامعة عين شمس، بدأ أعضاؤه مشوارهم فى المشاركة فى الحياة الجامعية والمجتمعية من خلال تأسيس 3 مشروعات حيوية، وهى "دعبس" "ريترانس" و"اريكا".



استقبال الطلاب لتعريفهم بالنشاط الطلابى



أعضاء الفريق خلال اطلاق النشاط للعام الثامن



أعضاء الفريق يشرحون للطلاب أنشطة النشاط الطلابى



أعضاء فريق ريأكت خلال استقبال الطلاب 2



أعضاء فريق ريأكت خلال استقبال الطلاب



اقبال الطلاب للانضمام لفريق ريأكت بكلية الألسن



صور تذكارية للفريق خلال اطلاق النشاط



صوره تذكارية للفريق بساحة كلية الآلسن



طلاب فريق ريأكت بألسن عين شمس