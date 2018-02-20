صور.. رئيس كوريا الجنوبية يلتقى وفد أولمبى روسى يشارك بدورة الألعاب الشتوية





كتب محمد رضا – تصوير (رويترز)

التقى رئيس كوريا الجنوبية "مون جيه –إن"، اليوم الثلاثاء، وفد رياضى روسى يشارك فى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المنظمة فى مدينة "بيونج تشانج" الكورية الجنوبية، وجرى اللقاء فى البيت الأزرق.

وكان رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، القتى يوم السبت، الموافق 10 فبراير الجارى، وفد حكومة كوريا الشمالية وعلى رأسهم كيم يو جونج شقيقة كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية، خلال افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التى افتتحت فى مدينة "بيونج تشانج" الكورية الجنوبية، ما يبرز التقارب الذى بدأ مؤخرا بين الكوريتين من خلال مشاركة كوريا الشمالية فى الدورة.

وقال كيم يوى كيوم، المتحدث باسم قصر الرئاسة الكورى الجنوبى "البيت الأزرق" - فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، حينذاك - إن الرئيس مون، عقد لقاء مع وفد كوريا الشمالية وسيدعوهم إلى مأدبة غداء، فى ذات اليوم.



رئيس كوريا الجنوبية يستقبل وفد رياضى روسى



صورة تذكارية للرئيس الكورى الجنوبى مع الوفد الأولمبى الروسى



رئيس كوريا الجنوبية يلتقى وفد أولمبى روسى