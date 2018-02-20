صور.. حملة أمنية مكبرة بشوارع الأقصر وضبط حالة تحرش وتحرير محاضر مخالفات





الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال الأمن بمحافظة الأقصر، تحت إشراف اللواء مصطفى صلاح مساعد الوزير مدير أمن الأقصر، حملة بالتنسيق مع مجلس مدينة الأقصر تحت إشراف العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، لرفع الإشغالات والمعوقات التى تعوق حركة سير المواطنين والحركة المرورية، وضبط الباعة الجائلين، والسيطرة على ظاهرة المضايقات والتحرشات اللفظية بالفتيات والسيدات بشوارع المدينة المنورة والتليفزيون وشارع الطيب.

وقاد الحملة كل من اللواء عصام ياسين مساعد مدير أمن الأقصر لشئون الأمن العام، وبمعاونة العقيد موافى عبد الله مدير إدارة شرطة المرافق، حيث بدأت الحملة من ميدان أبو الحجاج، ثم توجهت إلى شارع المحطة وعبد المنعم العديسى والتليفزيون وصولاً حتى شارع الطيب، والذى تم تمشيطة ذهاباً وإياباً (4) مرات متواصلة سيراً على الأقدام، حيث تم ضبط العديد من المخالفات المرورية وحالات التحرش والكشف عن الهويات لضبط الخارجين عن القانون.

وشدد اللواء عصام ياسين على الالتزام بالقانون وضرورة إزالة الإشغالات من الطريق العام، ووجه برفع الإشغالات التى تعوق حركة المرور، وأعلن أن الحملة أسفرت عن ضبط 10 مخالفات لاشتراطات الأمن الصناعى فى مجال الدفاع المدنى، وضبط 28 مخالفة فى مجال المرور شملت ضبط 25 حالة سحب ومخالفات متنوعة، و2 ضبط سيارة لمخالفة شروط الترخيص، و2 دراجة نارية بدون لوحات، وضبط 10 حالات اشتباه فى مجال البحث الجنائى، وضبط حالة تحرش بأنثى بالطريق العام فى مجال شرطة الآداب.

وقال العقيد موافى عبد الله مدير إدارة شرطة المرافق، أن الحملة أسفرت عن ضبط 53 مخالفة فى مجال المرافق، شملت تحرير 17 حالة إشغال طريق، وتحرير 11 محضر نظافة، وتحرير 25 حالة إزالات إدارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابات المختصة، ولاقت الحملة استحسان المواطنين، وجارى تكثيف الحملات للحفاظ على الحالة الأمنية بمدينة الأقصر.



حملة أمنية مكبرة بشوارع الأقصر تضبط حالة تحرش وتحرر محاضر مخالفات متنوعة



جانب من حملات ضبط شوارع الاقصر



الحملة تنجح فى ضبط حالة تحرض لفظى بفتاة



مساعد مدير امن الاقصر خلال قيادة الحملات بالشوارع



الحملات تعيد ضبط الحالة الامنية فى الشوارع بالاقصر



جانب من ضبط شوارع مدينة الاقصر خلال الحملات