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الثلاثاء، 20 فبراير 2018 10:08 ص
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صور.. جاستن ترودو يلتقى رئيس أحدى المجموعات الاقتصادية الهندية الكبرى

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 09:25 ص
صور.. جاستن ترودو يلتقى رئيس أحدى المجموعات الاقتصادية الهندية الكبرى جاستن ترودو ورئيس مجموعة أديتيا بيرلا الهندية


كتب محمد رضا – تصوير (أ ف ب - رويترز)
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التقى رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، اليوم الثلاثاء، كل من كومار مانجلام بيرلا، رئيس مجموعة أديتيا بيرلا، وسايروس ميسترى، رئيس مجموعة شابورجى بالونجى، فى العاصمة الهندية، مومباى، وذلك ضمن جدول أعمال اجتماعاته المقرره خلال زيارته الرسمية إلى الهند التى بدأت يوم السبت الماضى، وتستغرق أسبوعًا بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وكانت ذكرت شبكة (إيه.بى.سى.نيوز) الأمريكية، السبت الماضى، أن "ترودو"، سيبحث مع نظيره الهندى ناريندرا مودى، الملفات المتعلقة بالتعاون فى مجالات الطاقة النووية السلمية والفضاء والدفاع والطاقة والتعليم.

وكان ترودو، كتب - على موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، الجمعة - أن زيارته تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة وتعميق العلاقات الراسخة بين أبناء الشعبين، فيما تتضمن زيارته لقاء كبار رجال الأعمال الهنود فى مدينة (مومباى)، بالإضافة إلى زيارة أبرز المعالم الأثرية الهندية مثل "تاج محل" و"المعبد الذهبى" و"المسجد الجامع".

جاستن ترودو يلتقى رئيس مجموعة أديتيا بيرلا الهندية
جاستن ترودو يلتقى رئيس مجموعة أديتيا بيرلا الهندية

 

لقاء بين جاستن ترودو ورئيس مجموعة أديتيا بيرلا
لقاء بين جاستن ترودو ورئيس مجموعة أديتيا بيرلا

 

ترودو يصافح رئيس مجموعة أديتيا بيرلا
ترودو يصافح رئيس مجموعة أديتيا بيرلا

 

نقاش بين رئيس وزراء كندا ورجل الأعمال الهندى
نقاش بين رئيس وزراء كندا ورجل الأعمال الهندى

 

مصافحة بين رئيس وزراء كندا ورجل الأعمال الهندى
مصافحة بين رئيس وزراء كندا ورجل الأعمال الهندى

 

ترودو يلتقى رئيس مجموعة شابورجى بالونجى الهندية
ترودو يلتقى رئيس مجموعة شابورجى بالونجى الهندية

 

ترودو يصافح رئيس مجموعة شابورجى بالونجى
ترودو يصافح رئيس مجموعة شابورجى بالونجى

 

نقاش بين ترودو ورئيس مجموعة شابورجى بالونجى
نقاش بين ترودو ورئيس مجموعة شابورجى بالونجى

 

مصافحة بين ترودو ورجل الأعمال الهندى
مصافحة بين ترودو ورجل الأعمال الهندى

 


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