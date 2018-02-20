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صور.. انتشار مكثف للجيش البرازيلى فى ريو دى جانيرو لحفظ الأمن

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 09:20 م
صور.. انتشار مكثف للجيش البرازيلى فى ريو دى جانيرو لحفظ الأمن قوات الجيش البرازيلى


كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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كثف الجيش البرازيلى، اليوم الثلاثاء من تواجده فى ريو دى جانيرو بسبب تزايد معدل الجريمة فى المدينة.

أعلن الرئيس البرازيلى ميشال تامر، أن "الجريمة المنظمة تفرض سيطرتها على ولاية ريو تقريبا"، ووقع مرسوما يمنح الجيش صلاحية القيام بعمليات أمنية فى هذه المنطقة.

وقال تامر خلال احتفال رسمى فى برازيليا "اتخذت هذه التدابير القصوى لأن الظروف تفرض ذلك. الحكومة سترد بشكل قاس وحازم عبر تبنى كل التدابير الضرورية للقضاء على الجريمة المنظمة".

ومن المتوقع أن يسيطر الجيش على كل العمليات الأمنية وأن يقود قوات الشرطة بموجب هذا المرسوم غير المسبوق منذ عام 1985، أى انتهاء الديكتاتورية العسكرية.

قوات الجيش البرازيلى
قوات الجيش البرازيلى

 

الجيش البرازيلى
الجيش البرازيلى

 

انتشار مكثف للجيش البرازيلى فى ريو دى جانيرو لحفظ الأمن
انتشار مكثف للجيش البرازيلى فى ريو دى جانيرو لحفظ الأمن

 

ريو دى جانيرو
ريو دى جانيرو

 

قوات الأمن فى البرازيل
قوات الأمن فى البرازيل

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قوات الجيش البرازيلى

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