صور.. إنقاذ 450 مهاجرا قبالة السواحل الليبية





أ ف ب

أنقذ خفر السواحل الليبية أمس الإثنين حوالى 450 مهاجرا بعد انجرافهم إلى الساحل الغربى فى عمليتين منفصلتين كما أعلنت البحرية الليبية الثلاثاء.

وقال متحدث باسم البحرية الليبية "بناء على إنذار تلقيناه نجحت دورية من خفر السواحل الليبية بدعم من زورق صيد الإثنين، فى إنقاذ 325 مهاجرا غير شرعى، بينهم 35 سيدة و16 طفلا".

وأوضح "وجدوا على متن قاربين بعد تعطل محركيهما"، وبين المهاجرين مواطنون من تشاد ونيجيريا ومالى وليبيا ومن ساحل العاج.



أحد الأطفال

وقد تمت عملية الإنقاذ على بعد 13 كيلومترا شمال زوارا، بلدة ساحلية تقع على بعد 100 كيلومتر غرب طرابلس على مقربة من الحدود التونسية.

وفى عملية أخرى، أنقذ 117 مهاجرا، بينهم خمس سيدات وطفلان، قبالة بلدة زاوية (45 كيلومترا غرب طرابلس) وتمت إعادتهم إلى العاصمة، بحسب ما قال الدكتور عبد العزيز المصراتى، عضو "منظمة المساعدة الإنسانية الدولية" لـوكالة فرانس برس.

ولم يعلن عن تفاصيل حول نقطة انطلاق القوارب لكن عادة ما يعتمد المهربون الطريق المؤدى من غرب ليبيا باتجاه ايطاليا التى لا تبعد عنها أكثر من 300 كيلومتر.



إسعاف المصابين



إنقاذ الأطفال



إنقاذ مهاجرين قبالة السواحل الليبية



إنقاذ مهاجرين