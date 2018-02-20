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صور.. أمين شرطة أسيوط المنقذ للطفل: "مكنتش هسامح نفسى لو تعرض لمكروه"

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 05:35 م
صور.. أمين شرطة أسيوط المنقذ للطفل: "مكنتش هسامح نفسى لو تعرض لمكروه" أمين شرطة أسيوط المنقذ للطفل


أسيوط - هيثم البدرى
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"كنت مش هسامح نفسى أبدا لو كانت حصلت حاجة للطفل، خاصة أننا شفناه وهو متعلق فى شرفة المنزل"، بهذه الكلمات بدأ أمين شرطة كميل جيد بقسم ثان أسيوط، وابن قرية موشا بمركز أسيوط الذى تمكن من إنقاذ الطفل الذى سقط من شرفة الدور الرابع قبل سقوطه أرضا حديثه لـ"اليوم السابع".

أمين-شرطة-أسيوط-المنقذ-للطفل-(1)
 

وقال كميل جيد، إنه يخدم فى هذا المكان منذ 13 عاما ويعرف غالبية القاطنين بأبراج الوطنية وعلاقته وزملائه معهم جيدة وأثناء وقوفه وزملائه فى الخدمة لم ألاحظ أو أسمع حتى صوت هذا الطفل اثناء تعلقه بشرفه المنزل وكانت هناك فتاة تسير بالشارع "شارع الجمهورية " وجاءت بسرعة ونبهتهم الى وجود الطفل معلقا بشرفة، ومن بعدها بدأ وأفراد الخدمة فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاولة إنقاذ الطفل.

وأوضح أمين الشرطة، أن الوقت كان ضيقا جدا لإنقاذ الطفل فلم يكن أمامنا فرصة مثلا للصعود الى أهله لإبلاغهم بإنقاذ الطفل لأنه من الواضح أنه كان متعلقا منذ فترة وبدأ يتهاوى وبدأ فى السقوط بعدما تعب من التعلق.

أمين-شرطة-أسيوط-المنقذ-للطفل-(5)
 

واستطرد: "أصبنا جميعا بالذهول من هول الموقف ولم يكن أمامنا شيئا نفعله فوجدنا قطعة موكيت تابعة لأحد البنوك موضوعة على صدادات المرور وحاولنا أن نمسكها بحيث يقع عليها الطفل ولكن وجدنا أننا غير قادرين على التحكم فيها لأن سمكها كبير فتركناها وعندما لم نجد الحل ووجدنا الطفل ترك الشرفة وجدت نفسى فاتحا ذراعى له وتلقيته فى حضنى".

وتابع:" من ستر الله علينا إن الحديدة الموضوعة فى الصديرى الواقى الخاصة بى كنت قد استخرجتها خوفا من تعرض الطفل لأذى اثناء محاولتى اللحاق به قبل السقوط .

أمين-شرطة-أسيوط-المنقذ-للطفل-(8)
 

وأكمل أمين الشرطة: "لو كان هذا الطفل قد تعرض لأذى مكنتش هسامح نفسى أبدا".

وأشار إلى أن الطفل بعد أن سقط وتلقاه تعرض لكدمة كبيرة فى الوجه والرأس ونزيف أكثر من 3 ساعات، مضيفا:" حتى عندما ذهبت الى للمنزل وجدت زوجتى الدماء مستمرة فطلبت منى التوجه الى المستشفى، وبالفعل توجهت الى مستشفى الشرطة، وتم إجراء الفحوصات اللازمة لتوقيع الكشف الطبى وتفضل اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط باعتبار الإصابات إصابة عمل ومنحى الإجازة اللازمة".

أمين-شرطة-أسيوط-المنقذ-للطفل-(2)
 
من جهته، قال اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوطً ، إن ما قام به أمناء الشرطة هو جانب من اليقظة والبطولة التى يقدمها أبناء الشرطة للمحافظة على أرواح أبناء الوطن.

وأضاف مدير الأمن، أن وزارة الداخلية لا تدخر وسعا فى دعم أبنائها فى مثل هذه المواقف التى يضحون فيها بأرواحهم ويعرضونها للخطر حفاظا على أرواح المواطنين، وأن الوزارة والمديرية ستقوم بتكريمهم ودعمهم، مؤكدا أن ما قام به الأمناء لايقل عن زملائهم الذين يعرضون أرواحهم للخطر من أجل ابناء الوطن.

 


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