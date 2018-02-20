صندوق تمويل المساكن: تقديم نوعية مختلفة من الوحدات لاستهداف شريحة جديدة





كتب أحمد حسن

مشروعات جديدة ووحدات سكنية يتم الإعلان عنها تباعًا، سواء من خلال وزارة الإسكان أو الهيئات التابعة لها، وأبرز هذه الهيئات صندوق تمويل المساكن، الذى ينفذ وحدات سكنية بكافة المناطق والمحافظات، ولا يقتصر فقط على المدن الجديدة .

رغم أن ميزانية الصندوق ليست بالضخمة أسوة بصندوق الإسكان الاجتماعى، الذى تصل ميزانيته لـ60 مليار جنيه أو ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية التى تخطت الـ37 مليار جنيه، إلا أنه استطاع تنفيذ أكثر من 45 ألف وحدة سكنية خلال الفترة الماضية.

المهندس مجدى فرحات، وكيل أول وزارة الإسكان، ورئيس صندوق تمويل المساكن، أكد أن صندوق تمويل المساكن يستهدف فئات جديدة من المواطنين لتوفير وحدات سكنية لهم.

وكشف المهندس مدى فرحات، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، تفاصيل المشروعات الجارى تنفيذها بمعرفة صندوق تمويل المساكن، وموارد الصندوق، وإجمالى أعداد الوحدات السكنية التى تم تنفيذها، ومعايير اختيار المدن الجديدة.

وأضاف، "أن الصندوق نفذ الفترة الماضية ما يقرب من 45 ألف وحدة سكنية"، لافتًا إلى أن مساحة الوحدات التى تنفذ بمعرفة الصندوق تتراوح من 100 إلى 120 مترًا مربعًا، مشيرًا إلى أن أبرز المدن التى نفذ بها الصندوق وحدات هى "القاهرة الجديدة، ومدينة نصر، والرأس السودة والإسكندرية، وحلوان، وبدر والشروق وغيرها".

وأوضح، أن ميزانية الصندوق وصلت لـنصف مليار جنيه، رغم أن هناك مشروعات جارى تنفيذها حاليًا فى عدد من المدن، مؤكدًا أن ميزانية الصندوق ذاتية غير مرتبطة بميزانية الدولة.

وحول المشروعات الجارى تنفيذها بمعرفة صندوق تمويل المساكن، قال المهندس مجدى فرحات، أنه جارى تنفيذ مشروع سكنى فى محافظة الوادى الجديد، بإجمالى عدد وحدات 2000 وحدة، وتقسم على 4 مراحل؛ المرحلة الأول 500 وحدة، بتكلفة تصل لـ150 مليون جنيه.

وكشف المهندس مجدى فرحات، أن الصندوق حصل على أراضٍ جديدة من هيئة المجتمعات العمرانية لتنفيذ مشروعات سكنية عليها فى 5 مدن جديدة بنظام المشاركة، لافتًا إلى أنه تم توقيع اتفاقية تعاون مع هيئة المجتمعات حيث حصل الصندوق على 120 فدانًا فى 5 مدن جديدة، وهى "بدر والعبور والسادات وبنى سويف والفيوم"، وتم اعتماد الاتفاقية من خلال مجلس إدارة الهيئة.

وأشار رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، إلى أن الصندوق أعلن عن تيسيرات للمواطنين المتعاملين معه بدءًا من 28 يناير الماضى، حتى 28 مارس المقبل.

وأضاف "فرحات"، أن التيسيرات المعلنة من جانب الصندوق تأتى على النحو التالى: حال سداد كامل المتأخرات المستحقة على العميل يتم الإعفاء من كامل غرامات التأخير، وحالة سداد 75% من المديونية يتم الإعفاء من 70% من غرامات التأخير، بينما بسداد 50% من المديونية يُعفى العميل من 45% من الغرامات، وتبلغ نسبة الإعفاء 20% حل سداد 25% من المديونية.

وأكد رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن هذه التيسيرات تسرى على الوحدات التى تواجه دعاوى قضائية متداولة بشرط سداد 75% من الأقساط المتأخرة، مضيفًا أنها لا تسرى على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحلات الصادر بشأنها أحكام قضائية، ولا تنسحب آثار تلك التيسيرات على ما تم سداده من قبل سريانها.

وأضاف، أنه سيتم بيع محلين تجاريين بالحيين الثامن والعاشر بمدينة نصر، و19 وحدة سكنية بمدن: "السادات، وبدر، و6 أكتوبر، وعين حلوان"، ووحدة إدارية بعين حلوان، وذلك فى مزاد علنى، لافتًا إلى أن البيع سيكون نقداً أو بنظام التقسيط حتى 10 سنوات.