"صرف صحى القاهرة": تصنيع أغطية البلاعات من الإسمنت لمواجهة سرقتها.. صور





كتب - سيد الخلفاوى

قال منصور بدوى، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، إن الشركه عانت كثيرًا بسبب سرقة أغطية المطابق التى انتشرت.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن سرقة غطاء واحد تعرض أرواح الكثير للخطر، وكان لابد من التفكير فى البديل الآمن، من خلال صناعة الأغطية من الإسمنت، والاعتماد على قدرات العاملين فى انتاجها.

وأوضح أن الأغطية الجديدة أثبت نجاحها وجارى تطويرها باستمرار للوصل لأفضل النتائج، لحماية المواطنين أولاً، ومواجهة سرقة أغطية البلاعات.