صربيا: القبض على 8 أجانب بينهم أمريكيون بتهمة تصوير مواقع عسكرية

صربيا: القبض على 8 أجانب بينهم أمريكيون بتهمة تصوير مواقع عسكريةالثلاثاء، 20 فبراير 2018 06:10 ص
الشرطة الصربية
أ ش أ
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أعلن مسؤولون صربيون أن الشرطة ألقت القبض على 8 أجانب ، بينهم أمريكيون وأوكرانيون ، بتهمة محاولة تصوير مواقع عسكرية ومحاولة الدخول إليها.
ونقلت قناة (روسيا اليوم) الفضائية مساء اليوم الإثنين عن وزير الدفاع الصربى ألكسندر فولين قوله ، فى بيان ـ إنه لا يريد أن يستبق أحداث قضية المحتجزين الثمانية التى يجرى التحرى عنها.
وأضاف " ليس من قبيل الصدفة أن يحاول عدد كبير من المواطنين الأجانب اقتحام المبانى الرسمية التابعة للجيش الصربى".
واعتقل أمريكى آخر فى صربيا فى وقت سابق من الشهر الحالى لحيازته السلاح ، حيث تناقلت وسائل الإعلام الصربية الموالية للحكومة بأن المشتبه به كان جنديا سابقا فى القوات البحرية الأمريكية وخطط لشن هجمات ضد مسؤولين صربيين.
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