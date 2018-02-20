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خالد صلاح
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صربيا: القبض على 8 أجانب بينهم أمريكيون بتهمة تصوير مواقع عسكرية

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 06:10 ص
صربيا: القبض على 8 أجانب بينهم أمريكيون بتهمة تصوير مواقع عسكرية الشرطة الصربية


أ ش أ
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أعلن مسؤولون صربيون أن الشرطة ألقت القبض على 8 أجانب ، بينهم أمريكيون وأوكرانيون ، بتهمة محاولة تصوير مواقع عسكرية ومحاولة الدخول إليها.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الفضائية مساء اليوم الإثنين عن وزير الدفاع الصربى ألكسندر فولين قوله ، فى بيان ـ إنه لا يريد أن يستبق أحداث قضية المحتجزين الثمانية التى يجرى التحرى عنها.


وأضاف " ليس من قبيل الصدفة أن يحاول عدد كبير من المواطنين الأجانب اقتحام المبانى الرسمية التابعة للجيش الصربى".


واعتقل أمريكى آخر فى صربيا فى وقت سابق من الشهر الحالى لحيازته السلاح ، حيث تناقلت وسائل الإعلام الصربية الموالية للحكومة بأن المشتبه به كان جنديا سابقا فى القوات البحرية الأمريكية وخطط لشن هجمات ضد مسؤولين صربيين.


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الشرطة الصربية

صربيا

تصوير مواقع عسكرية

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