صحيفة: زفاف الأمير هارى على ميجان يوم نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم

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ذكرت صحيفة "ديلى ميل" أن زفاف الأمير هارى على خطيبته ميجان ماركل متوقع أن يُعقد خلال العام الجارى 2018، حيث تجرى الاستعدادات على قدم وساق.

وكشف الخطيبان عن نذر يسير من المعلومات حول زفافهما، فى تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى عبر حساب قصر كينجستون، مشيرين إلى أن يوم الزفاف سيكون هو ذات اليوم المحدد لإقامة المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم 2018.



وقبيل الزفاف، سيتم تعميد ماركل وتأكيد عضويتها بكنيسة إنجلترا، كما ستنتهى من عملية الحصول على الجنسية البريطانية.



وأضافت "ديلى ميل" أنه وبينما كل من ميجان ويوجين (أميرة يورك التى تستعد للزواج من صديقها جاك بروكسبانك، الذى يعمل بملهى ليلى فى لندن) تتنافسان على مَن تكون أفضل عروس ملكية، فإن الزفاف سيغطى عليه ميلاد عضو جديد بالعائلة الملكية من المتوقع أن يتزامن مع موعد الزفاف.