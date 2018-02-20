س و ج.. كل ماتريد معرفته عن قضية اقتطاع "أموال المقاصة" فى فلسطين





كتب محمد جمال

مازال العدوان الإسرائيلى يمارس طغيانة على الشعب الفلسطينى، فلم يكتفى الاحتلال من الحياة على أرض ليست أرضه، بل وصل إلى مرحلة التبجح للتحكم فى أموال أصحاب هذه الأرض،فيعتزم الاحتلال الإسرائيلى احتجاز أو اقتطاع جزء من أموال المقاصة الفلسطينية، والذى قوبل برفض شديد من الجانب الفلسطينى.

ويقدم لكم اليوم السابع أبرز المعلومات عن أموال المقاصة الفلسطينية..

ما هى أموال المقاصة فى فلسطين؟

تعرف إيرادات المقاصة بأنها:"هى أموال الضرائب على السلع الواردة للأراضى الفلسطينية من إسرائيل أو عبرها، وتجبيها طواقم وزارة المالية الإسرائيلية نيابة عن الفلسطينيين، بحسب بروتوكول باريس الاقتصادى".

مما تتألف أموال المقاصة ؟

تتألف إيرادات المقاصة من الجمارك، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الشراء، وضريبة المحروقات، وضريبة الدخل، وأخرى، بحسب بنودها المدرجة فى ميزانية العام الجارى.

رئيس الوزراء الإسرائيلى نتنياهو

ما المقصود بصافى الإقراض؟

يقصد بصافى الإقراض:"هى أموال تقتطعها إسرائيل من إيرادات المقاصة، مقابل ديون مستحقة لها لصالح شركة الكهرباء المزودة للطاقة إلى الجانب الفلسطينى، وديون أخرى".

ماذا يعتبر مجلس الوزراء الفلسطينى هذه الأموال؟

قال مجلس الوزراء الفلسطينى، إن " أموال المقاصة هى أموال فلسطينية بحتة، ملك للخزينة العامة وهى أموال عامة لشعبنا، ولا يجوز لحكومة الاحتلال حجزها أو الاقتطاع منها، وأن الخصم من هذه العائدات، ما هو إلّا قرصنة إسرائيلية على الأموال الفلسطينية ".

الرئيس الفلسطينى محمود عباس

كم يبلغ إجمالى إيرادات المقاصة فى 2017؟

بلغ إجمالى إيرادات المقاصة خلال أول 11 شهرا من 2017، وفق أرقام الميزانية الفلسطينية 8.244 مليار شيكل.

كم اقتطعت إسرائيل من هذه الأموال وفقا للتقارير الرسمية للمالية الفلسطينية فى 2017؟

بينت الأرقام الواردة فى التقارير المالية الرسمية لوزارة المالية، أن إسرائيل اقتطعت مبلغ 1.15 مليار شيكل خلال الشهور الأحد عشر الأولى من العام 2017، من أموال المقاصة .

بماذا هدد مجلس الوزراء الفلسطينى على القرصنة الإسرائيلية للأموال الفلسطينية؟

هدد المجلس بأنه سيتوجه إلى المحاكم والمؤسسات الدولية فى حال إقدام الحكومة الإسرائيلية على حجز أموال المقاصة الفلسطينية، وسيتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية والدبلوماسية للتصدى لهذا الاعتداء على المال العام.